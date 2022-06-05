Renault Türkiye'de Yenilenmiş Araç Satmaya Hazırlanıyor

Renault, Türkiye'de yenilenmiş araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, konuya dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Doğu tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Renault Türkiye'de Yenilenmiş Araç mı Satacak?

Dünya’daki habere göre Renault Group, Türkiye’de oldukça önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre şirket, yenilenmiş araçlar satmaya başlayacak. Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Automechanika Istanbul fuarında konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yenilenmiş araç satma konusunu araştırdıklarını ifade eden Doğu, şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz ancak şu andaki sıkıntı, ikinci elde araç bulunmuyor."

Doğu, yaptığı açıklamada ayrıca "Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var" sözlerine de yer verdi.

Türk otomotiv sanayiinin dünyanın en önde gelen otomotiv endüstrilerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Doğu, özellikle yenileme pazarındaki sanayimizin son derece güçlü olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, Renault Grubu’nun Türkiye’de birçok tedarikçi ile çalıştığı ifade edildi.

Türkiye’de yedek parça sektöründe imalat yapan şirketlerin son derece güçlü olduğunu ifade eden Doğu, bu şirketlerin tek rakibinin Çinliler ve Asyalılar olduğunu açıkladı. Doğu ayrıca Türk otomotiv sanayisinin elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurabilecek kapasitede olduğunu da belirtti.

Renault Group Türkiye CEO'su Doğu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her türlü dönüşüme, özellikle teknolojik dönüşüme ayak uyduracak kapasitesinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.

Pazara ulaşılabilir araçlar sunmanın oldukça önemli olduğunu ifade eden Doğu, bu kapsamda Renault Grubu olarak çok etkili bir şekilde çalıştıklarını söyledi ve açıklamasına şu ifadeler ile devam etti: