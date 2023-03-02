Bu Yeni Telefon, Bukalemun Gibi Renk Değiştirebiliyor!

MWC'nin (Mobil Dünya Kongresi) havalı mobil teknolojilerle ilgili duyurularının sonu gelmiyor. Gelecektenf fırlamış gibi görünen yeni bir telefon tasarımı Tecno şirketinden geliyor. Tecno'nun yeni telefonunun arka tasarımı âdeta bukalemun gibi renk değiştiriyor.

Binden fazla renk seçeneği ile pil durumunuza veya istediğiniz rengi seçebileceğiniz Tecno'nun yeni telefonunda "Bukalemun Renklendirme Teknolojisi" kullanılıyor. Teknolojinin bilimsel karşılığı ise "tam spektrumlu elektrik kontrollü prizma renklendirme teknolojisi" olarak geçiyor.

Temel olarak, konsept telefonun arka paneli prizmalardan (gökkuşağı üretmek için ışığı bükebilen tipik cam yapılardan yapılanlar) oluşuyor ve bunlar daha sonra fiziksel olarak hareket etmelerini sağlamak için bir elektrik sinyaline maruz bırakılıyor, böylece farklı bir renk üretiliyor.

Telefonun Arka Kapağı Durumlara Göre de Renk Değiştirecek

Doğal olarak bu arka kapak, kullanıcıların sadece 1.600 farklı renk arasından seçim yapmasına izin vermekle kalmayan, aynı zamanda durumlara göre de renk değiştirmesini sağlayan özel bir yazılım aracılığıyla gerçekleşecek. Örneğin piliniz azalıyorsa, panel kırmızıya kayabilir ancak müzik dinlerken, bir tür görselleştirme sağlamak için dinamik olarak da değişebilir.

AndroidHeadlines'ın haberine göre prizmalar saniyenin altında bir tepki süresine sahip, bu kesinlikle etkileyici ancak her teknolojik üründe olduğu gibi bunun da bir ömrü var. Temel olarak iki milyon renk değişiminden sonra prizmalar özelliklerini kaybetmeye başlayacak ancak Tecno bunun bir akıllı telefon yaşam döngüsünü görmek için yeterli olduğundan emin.

Pil ömrü de ayrı etkenlerden biri. Telefonunuzun arkasında böyle bir panelin olması pil ömrünü kesinlikle etkiliyor ama muhtemelen hiç fark etmeyeceğiniz bir şekilde. Binlerce renk değişimi, beş dakikalık bir YouTube videosu izlediğiniz zamanki kadar pil ömrü kaybına eşit.

Peki siz Tecno'nun bu yeni telefon tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.