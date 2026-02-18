Türkçe Destekli Replaced Yine Ertelendi! Yeni Tarih Oldukça Yakın

Sad Cat Studios'un yeni oyunu Replaced merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Replaced'in çıkış tarihi ertelendi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyun, bu zamana kadar birkaç kez daha ertelenmişti. Yeni duyuruya bakılırsa oyunun oynayabilmek için bir aydan fazla bir süre beklemek gerekecek.

Replaced Ne Zaman Çıkacak?

Cyberpunk temalı oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan Replaced, 14 Nisan 2026 tarihinde PC ve Xbox Series X/S için çıkacak. Demo sürümünde oyunculardan alınan geri bildirimler doğrultusunda daha sorunsuz bir oyun deneyimi için birkaç haftalık ek zamana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Böylece oyunun sorunsuz bir şekilde oyuncularla buluşması sağlanacak.

Replaced çıkana kadar demo sürümünü deneyebilmek mümkün. Demo sürümü oynayabilmek için ilk olarak Steam'i ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın. Daha sonra "Replaced Demo" sayfasını görüntüleyin ve "İndir" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme ve yükleme işlemleri gerçekleşecektir. İşlem tamamlandıktan sonra demoyu oynamaya başlayabilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5-8400 seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1060 seviyesinde bir ekran kartı isteniyor. Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az 16 GB RAM gerekiyor. İşletim sistemi tarafında Windows 10 (64 bit) ve üzeri isteniyor.

Replaced Fragmanı

Replaced Nasıl Bir Oyun?

Distopik bir dünyada geçen Replaced, insan bedenine hapsolmuş R.E.A.C.H. isimli yapay zekâya odaklanıyor. Piksel grafiklere sahip olan oyunda bu yapay zekâyı kontrol ederek bir şiketin karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Aksiyon ve platform türlerindeki oyunda yalnızca tek oyunculu mod yer alacak.

PC ve konsollar için geliştirilen oyunun fiyatına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Xbox, Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden oyunu istek listesine ekleyebilirsiniz. Oyunun ilk günden Game Pass kütüphanesine ekleneceği söyleniyor. Böylece Game Pass aboneleri, ekstra bir ücret ödemeden oyunu oynayabilecek.