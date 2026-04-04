Tüm Dünyanın Gözü Bu Basit Oyunda! Geliştiricisi Servet Kazandı

Mega Crit, geçtiğimiz ayın başlarında yeni oyununu erişime açtı. Henüz erken erişimde olmasına rağmen büyük bir başarının altına imza atan Slay the Spire 2 isimli bu oyun, AAA (Yüksek Bütçeli) oyunların yanında epey basit kalıyor ancak son paylaşılan veriler, çok daha kapsamlı geliştirme sürecinden geçen ve oyunculara keşfetmeyi bekleyen büyük dünya sunan oyunlardan çok daha yüksek satış miktarına ulaştığını gösterdi.

Slay the Spire 2 Ne Kadar Satıldı?

Alinea Analytics tarafından paylaşılan verilere göre Slay the Spire 2, piyasaya sürüldüğü Mart ayında 5,3 milyon satış miktarına ulaştı. Bugüne kadar sadece Steam'de 108 milyon dolar gelir elde etti. Bu, güncel kurla 4 trilyon 808 milyon 214 bin TL'ye denk geliyor.

İlginç olan nokta, bu basit oyunun çok daha büyük oyunları bile geride bırakması. Öyle ki Pearl Abyss tarafından geliştirilip yayınlanan Crimson Desert sadece 2 milyon satıldı. Devotion Interactive'in oyunu Climber Animals Together ve Resident Evil Requiem ise 1,2 milyon satılarak listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alırken Resident Evil 3'ün yeniden yapımı ise 994 bin satışın altına imza atarak beşinci sıraya yerleşti.

Slay the Spire 2, Diğer Oyunları Nasıl Geçmeyi Başardı?

Slay the Spire 2, temelde bir kart oyunu ve AAA oyunların yanında epey basit kalıyor. Buna rağmen diğer tüm oyunları geride bırakması, serinin hayranlarına büyük bir güven vermesinden geliyor. Hatırlayacak olursanız ilk koyun, senelerce ücretsiz güncellemeler alarak oyuncuların memnuniyetini kazanmıştı.

Diğer yandan oyun motoru yenilendi, birçok modla oyuncuların ilgi düzeyinin yüksek tutulması amaçlandı. Tüm bunlarını göz önünde bulunduran oyuncular, doğal olarak Slay the Spire 2'yi de gözü kapalı satın aldı. Yani piyasaya sürülür sürülmez zirveye yerleşme gibi bir durum söz konusu değil. Mega Crit, serinin bugünlere gelmesi için oldukça uzun bir yol katetti. Dolayısıyla bu başarı da pek çok oyuncu için şaşırtıcı olmayacaktır.

Slay the Spire 2 Nasıl Bir Oynanış Sunuyor?

Slay the Spire 2, strateji oyunları arasında konumlanan bir oyun. Oyun birkaç bölümden oluşuyor. Her bölümde haritada farklı yollar seçerek ilerliyorsunuz. Amacınız kartlarla en iyi hamleleri yaparak karşıdaki düşmanları alt etmek. Her yeni düşmanı yendiğinizde bir sonraki bölüme geçiyor ve karşınıza daha güçlü düşmanlar çıkıyor.

Elbette ki oyunda ilerledikçe bulduğunuz yadigarlar da en az kart hamleleriniz kadar kritik rol oynuyor. Bunlar, oyunu sizin lehinize döndürebilen pasif güçlendirmeler sağlıyor. Her tur başında fazladan enerji ya da iyileştirme alma gibi önemli avantajları bulunuyor. Tüm bunlar geniş kapsamlı düşünmeyi gerektiriyor. Eğer başarılı bir oyun planı hazırlanırsa Slay the Spire 2'de karşınızda kimse duramıyor.

Editörün Yorumu

Slay the Spire 2, son birkaç haftadır en çok satılan oyunlar listesinde hep ön sıralarda konumlandığı için dikkatimi çekti. Ben de oyunu alıp denedim. Bu tür oyunları çok sevdiğim söylenemez ama türün en iyilerinden biri olmuş. Kart oyunlarına bu kadar uzak olan beni bile birkaç saat boyunca oyunda tutmayı başardı. O yüzden bu başarısı karşısında çok da şaşırmadım.