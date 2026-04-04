Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung, Galaxy Z Flip 8 isimli yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Galaxy Z Flip 8'in özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, çok güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy Z Flip 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Galaxy Z Flip 8'de Exynos 2600 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci,Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.80 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.25 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.75 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, Galaxy S26 ve Galaxy S26+'ta da bulunuyor. Serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Flip 7'de ise Exynos 2500 mevcut.

Samsung Galaxy Z Flip 8'de Bataryası Kaç mAh?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu, 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Flip 7'de 4.300 mAh ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. Yeni telefonun şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak önceki model göz önünde bulundurulduğunda 25W şarj hızı görebiliriz.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Galaxy Z Flip 7'de 50 megpaiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera mevcut. Yeni telefonda da 10 megapiksel ön kamera bulunabilir.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Flip 8'in temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy Z Flip 7, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy Z Flip 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy S26 serisi dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy z Flip 8'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 82 bin 499 TL'ye satılıyor. Galaxy Z Flip 8'in önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 85 bin TL civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy Z Flip 8'in oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Güçlü işlemci sayesinde katlanabilir telefonun yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. 120Hz yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.

Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı çok belirgin bir şekilde hissetmiştim. Bu arada Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranın çok canlı renkler sunduğunu söyleyebilirim. Bu da telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.