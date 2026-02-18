Half-Life Tarzı Oyun Yenilendi! Ücretsiz Sunuluyor

Birçok kişinin çocukluğunda önemli yer edinmiş oyunlardan Unreal Tournament'in 2004 versiyonu baştan aşağı yenilenerek modern sistemlere ücretsiz hâle getirildi. Bu yeni versiyon, oyunculara tamamen bedava olarak sunuluyor. İster Windows ister Linux ister macOS kullanıyor olun, oyunu her işletim sisteminde artık sorunsuz bir şekilde çalıştırmak mümkün.

2004 Yapımı Unreal Tournament Yenilendi

2004 yılında piyasaya sürülen Unreal Tournament, büyük bir yenileme işleminden geçti. Bu projenin arkasında OldUnreal isimli gönüllü bir topluluk yer aldı. Epic Games'ten oyunu modern sistemlerle uyumlu hâle getirme konusunda resmi onay alan ekip, merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. OldUnreal'in web sitesi üzerinden indirmeye açılan kurulum dosyası hiçbir ücret ödemeden indirilebiliyor.

Linux, macOS ve Windows'ta sorunsuz çalışmaya başlayan oyun artık 4K çözünürlük ve geniş ekran seçeneği içeriyor. Yeni nesil sistemlerde çok yüksek FPS (Saniyedeki Kare Hızı) değerlerine ulaşmayı mümkün kılan topluluk yamasını yüklemeye çalıştığınızda oyunun dosyalarını direkt indirmiyorsunuz. Ekip, bunun yerine yasal düzenlemeleri göz önünde bulundurarak orijinal oyun dosyalarını Internet Achive üzerinden indiriyor.

Oyunun dosyaları indirildikten sonra topluluk yaması otomatik olarak uygulanıyor. Oyuncu açısından herhangi bir ekstra iş yükü söz konusu olmuyor. Her şey otomatik olarak sizin yerinize gerçekleştiriliyor. Siz de vakit kaybetmeden bir zamanlar size harika anlar yaşatan bu oyunu bir kez daha deneyimleme fırsatına sahip oluyorsunuz.

Unreal Tournament Nasıl Bir Oyun?

Unreal Tournament, Half-Life'ın deathmatch modunu anımsatıyor. Oyunda mermiler sürekli havada olduğu için bir anlığına dahi yerinizde duramıyorsunuz. Çok çeşitli silahları kullanarak karşınıza çıkan düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz. Eğer bu kadar çok kaotik oyunları sevmiyorsanız eğlence modlarını denemek de mümkün.

Oyun, bayrak kapmaca ve bölge ele geçirme gibi modlar sayesinde biraz daha eğlenceli hâle gelebiliyor. Hızlı tempolu olması da zamanın nasıl geçtiğinin farkında olmamanızı sağlıyor. İlk piyasaya sürüldüğünde inanılmaz mod çeşitliliğine sahipti. Oyuncular, kendi modlarını oluşturarak oyunu bambaşka bir hâle getirebiliyordu.