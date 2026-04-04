En Çok İndirilen PS5 Oyunları: Listede 13 Yıllık Oyun da Var!

Sony tarafından paylaşılan liste ile birlikte en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede aksiyondan açık dünyaya, RPG'den maceraya kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı.

Mart Ayında En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

En çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında GTA 5 de bulunuyor. 2013 yılında satışa sunulan oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesi şaşırttı. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online modu da bulunuyor. Bu mod, soygundan yarışa kadar pek çok görev içeriyor. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister diğer oyuncularla beraber tamamlayabiliyoruz.

Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 26 da listeye girdi. Serinin yeni oyununda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği mevcut. Oyundaki Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener bulunuyor. Türkçe spiker desteği, maç atmosferini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Arc Raiders da listeye girmeyi başardı. En iyi TPS oyunları arasında yer alan bu yapım, tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçiyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda görevleri tamamlamamız ve kaynak toplamamız gerekiyor. Görev esnasında çeşitli düşmanlarla mücadele ediyoruz.

PS5 ve PS4'te En Çok İndirilen Ücretsiz Oyunlar

PlayStation 5 ve PlayStation 4'te en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar arasında Rocket League de bulunuyor. Psyonix tarafından geliştirilen oyunda arabaların yer aldığı bir futbol oyunudur. 1'e 1 ve 2'ye 2 gibi seçenekler bulunuyor. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip olan yapımda arabayı kişiselleştirebiliyoruz. Oyunda ayrıca pek çok araba mevcut.

Listede Fortnite da bulunuyor. Epic Games tarafından geliştirilen oyunda haritada mücade ederek hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz. Oyunda çeşitli modlar mevcut. Bu modlar, oyunun çok daha keyifli olmasını sağlıyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapım, 2017 yılında piyasaya sürüldü ve günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.

Mart Ayında En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?

Geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Resident Evil 5 de bulunuyor. Capcom tarafından geliştirilen oyun, Chris Redfield ve Sheva Alomar'ın maceralarını konu alıyor. Zombilerle mücadele ettiğimiz yapımda co-op mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Editörün Yorumu

Geçtiğimiz ay en çok indirilen Playstation 5 oyunları listesinde GTA 5 dikkatimi çekti. 2013 yılında piyasaya sürülen oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesinin önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bu popülerliğin devam etmesinin nedeni ise GTA Online modu. Bu mod sayesinde ister arkadaşlarımızla ister dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla birlikte çeşitli görevler yapabiliyor, şehirde özgürce gezebiliyor ve araba yarışı gibi çeşitli aktivitelere katılabiliyoruz.