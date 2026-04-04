En Çok İndirilen PS5 Oyunları: Listede 13 Yıllık Oyun da Var!
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları açıklandı. Listede 13 yıl önce satışa sunulan bir oyun da bulunuyor. İşte listedeki oyunlara dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- En çok indirilen PS5 oyunları arasında Crimson Desert, EA SPORTS FC 26, Resident Evil Requiem, WWE 2K26, GTA 5, NBA 2K26, Minecraft, Marathon ve WWE 2K26 bulunuyor.
- PS5 ve PS4'te en çok indirilen ücretsiz oyunlar The Seven Deadly Sins: Origin, Fortnite, Roblox, Rocket League, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, eFootball ve Marvel Rivals yer alıyor.
- En çok indirilen PS4 oyunları arasında Red Dead Redemption 2, Resident Evil 5, A Way Out, Gang Beasts, Assassin’s Creed Unity, Resident Evil 6 ve Batman: Arkham Knight bulunuyor.
Sony tarafından paylaşılan liste ile birlikte en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) oyunları belli oldu. Listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. Listede aksiyondan açık dünyaya, RPG'den maceraya kadar çeşitli türlerde pek çok oyun yer aldı.
Mart Ayında En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|MLB The Show 26
|Crimson Desert
|Crimson Desert
|EA SPORTS FC 26
|Resident Evil Requiem
|Resident Evil Requiem
|WWE 2K26
|GTA 5
|NBA 2K26
|Minecraft
|Marathon
|WWE 2K26
|ARC Raiders
|UFC 5
|GTA 5
|Resident Evil 4
|Call of Duty: Black Ops 7
|Call of Duty: Black Ops 7
|EA SPORTS FC 26
|ARC Raiders
En çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında GTA 5 de bulunuyor. 2013 yılında satışa sunulan oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesi şaşırttı. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online modu da bulunuyor. Bu mod, soygundan yarışa kadar pek çok görev içeriyor. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister diğer oyuncularla beraber tamamlayabiliyoruz.
Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 26 da listeye girdi. Serinin yeni oyununda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği mevcut. Oyundaki Türkçe spikerler arasında Özkan Öztürk ve Ertem Şener bulunuyor. Türkçe spiker desteği, maç atmosferini bambaşka bir seviyeye taşıyor.
Arc Raiders da listeye girmeyi başardı. En iyi TPS oyunları arasında yer alan bu yapım, tehlikeli robotların dünyayı ele geçirdiği bir dünyada geçiyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda görevleri tamamlamamız ve kaynak toplamamız gerekiyor. Görev esnasında çeşitli düşmanlarla mücadele ediyoruz.
PS5 ve PS4'te En Çok İndirilen Ücretsiz Oyunlar
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|The Seven Deadly Sins: Origin
|The Seven Deadly Sins: Origin
|Fortnite
|Fortnite
|Roblox
|Rocket League
|Rocket League
|Roblox
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X (Ücretsiz Erişim Sürümü)
|Tom Clancy’s Rainbow Six X Siege (Ücretsiz Erişim Sürümü)
|Apex Legends
|eFootball
|Marvel Rivals
|War Thunder
|Fall Guys
|Asphalt Legends
|eBaseball: PRO SPIRIT
|Fall Guys
PlayStation 5 ve PlayStation 4'te en çok indirilen oynaması ücretsiz oyunlar arasında Rocket League de bulunuyor. Psyonix tarafından geliştirilen oyunda arabaların yer aldığı bir futbol oyunudur. 1'e 1 ve 2'ye 2 gibi seçenekler bulunuyor. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip olan yapımda arabayı kişiselleştirebiliyoruz. Oyunda ayrıca pek çok araba mevcut.
Listede Fortnite da bulunuyor. Epic Games tarafından geliştirilen oyunda haritada mücade ederek hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz. Oyunda çeşitli modlar mevcut. Bu modlar, oyunun çok daha keyifli olmasını sağlıyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapım, 2017 yılında piyasaya sürüldü ve günümüzde popülerliğini devam ettiriyor.
Mart Ayında En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Resident Evil 5
|A Way Out
|Gang Beasts
|EA SPORTS FC 26
|Resident Evil 6
|Assassin’s Creed Unity
|Call of Duty: Black Ops 3
|Gang Beasts
|Dying Light
|Dying Light
|Mortal Kombat X
|The Forest
|Batman: Arkham Knight
|Resident Evil 5
|A Way Out
|Batman: Arkham Knight
|The Forest
|Resident Evil 6
Geçtiğimiz ay en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Resident Evil 5 de bulunuyor. Capcom tarafından geliştirilen oyun, Chris Redfield ve Sheva Alomar'ın maceralarını konu alıyor. Zombilerle mücadele ettiğimiz yapımda co-op mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz.
Editörün Yorumu
Geçtiğimiz ay en çok indirilen Playstation 5 oyunları listesinde GTA 5 dikkatimi çekti. 2013 yılında piyasaya sürülen oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesinin önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bu popülerliğin devam etmesinin nedeni ise GTA Online modu. Bu mod sayesinde ister arkadaşlarımızla ister dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla birlikte çeşitli görevler yapabiliyor, şehirde özgürce gezebiliyor ve araba yarışı gibi çeşitli aktivitelere katılabiliyoruz.