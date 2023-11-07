Resident Evil 4 Remake, Apple Cihazlarına Geliyor: Ne Zaman?

Hatırlarsanız Apple'ın iPhone 15 cihazları için gerçekleştirdiği lansmanda Resident Evil 4 Remake'in Apple cihazlarına geleceğini öğrenmiştik. Sonunda beklenen oldu ve oyunun Apple cihazlarına çıkış tarihi açıklandı.

20 Aralık 2023'te Çıkıyor!

Geçtiğimiz aylarda Apple, iPhone 15 serisini tanıtırken altı çekirdekli GPU barındıran iPhone 15 Pro'nun adeta bir oyun konsolu görevi göreceğini söylemişti. Şirketin açıklamasına göre iPhone 15 Pro'da Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage gibi AAA kalitesinde oyunlar oynanabilecekti.

Bu oyunların her biri, bulut teknolojisi gibi yöntemler yerine direkt olarak iPhone 15 Pro'da çalışacak ve grafiklerde herhangi bir gerileme olmayacaktı. Sonunda beklenen oluyor ve sevilen hayatta kalma-korku oyunu Resident Evil 4 Remake, yakında Mac, iPhone ve iPad için çıkış yapıyor.

20 Aralık 2023 tarihinde Apple cihazlarına gelecek oyun, Seperate Ways genişlemesiyle çıkacak. iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve M1 çipi veya daha günceli olan her iPad ve Mac üzerinden oynanabilecek.

Evrensel Pano desteği ve iPhone, iPad ve Mac üzerinde çapraz aşama kaydetme ile oyuncular oyuna kaldığı yerden devam edebilecek. App Store üzerinden ön siparişe açılan oyunun tam sürümünü satın almadan önce demosunu deneyebilecek.

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