Resident Evil 9 Geliyor: "Bugüne Kadarki En Büyük Bütçeli Resident Evil Oyunu"

Resident Evil serisi, Capcom'un birbiri ardına çıkardığı büyük hitlerle özellikle son yıllarda marka popülaritesini üst seviyeye taşıma başarılı yapımlarla karşımıza çıktı. Peki şimdi sırada ne var?

Resident Evil Village'in devamı niteliğinde bir yapımın yolda olduğu kesin ve Capcom'un önde gelen isimlerinden Dusk Golem bu yapımın geliştirilmesiyle ilgili bazı potansiyel yeni detaylar verdi.

Insider Gaming tarafından bildirildiği üzere içeriden bir kaynak, Resident Evil 9'un bugüne kadar herhangi bir Resident Evil oyunu için en büyük bütçeye sahip olduğunu ve serinin en büyük oyunlarından biri olacağını iddia etti.

Resident Evil 9, 2025'te Piyasaya Sürülebilir

Dusk Golem ayrıca oyunun şu anda 2025'te piyasaya sürülmesinin hedeflendiği ve geliştirme sürecinin dâhili olarak beklenenden daha hızlı ilerlemediği sürece 2024'te piyasaya sürülmesinin olası olmadığı gibi daha önce paylaştıkları bazı ayrıntıları yineledi. Dusk Golem'e göre Capcom bu oyun üzerinde 2018'den beri çalışıyor.

Gelen detaylar bununla da sınırlı değil. Yeni Resident Evil oyununun seri için "bir kapanış bölümü" olacağı söyleniyor ve bu, daha önce ortaya çıkan söylentilerle de örtüşüyor.

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