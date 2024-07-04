Popüler Korku Oyunu iPhone 15 Pro, iPad ve Mac İçin Çıktı: Fiyatı Ne Kadar?

Apple, birkaç yıl öncesine kadar oyun sektörüne çok fazla odaklanmadı. Bu da doğal olarak geliştiricilerin şirketin ürünlerine karşı mesafeli davranmasına neden oldu. Ancak, bu durum son dönemde büyük ölçüde değişti. Zira, Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage gibi yüksek bütçeli yapımlar artık App Store'da mevcut.

Apple'ın geliştiricilerle anlaşarak yüksek bütçeli oyunları kendi cihazlarına getirme trendi son hız devam ediyor. Son olarak Capcom, 2017 yılında çıkış yapan Resident Evil 7 Biohazard'ın artık iPhone 15 Pro/Pro Max ve M serisi yongalardan güç alan iPad ve Mac modellerinde oynanabildiğini duyurdu. Peki, oyun ne kadardan satılıyor?

Resident Evil 7 Biohazard Artık Apple Cihazlarında Oynanabiliyor

Capcom, Apple ile yaptığı iş birliği kapsamında Resident Evil 4 ve Resident Evil Village'ın ardından şimdi de Resident Evil 7 Biohazard'ı iPhone 15 Pro/Pro Max ve M serisi işlemcili iPad/Mac modelleri için yayınladı. Oyunun toplam boyutu 31 GB ve kurulum için en az iki katı boş alan gerektiriyor.

Resident Evil 7 Biohazard, Apple ürünlerine çapraz ilerleme ve evrensel satın alma desteğiyle geldi. Yani, kullanıcılar oyunu bir kez satın alacaklar ve iPhone, iPad ve Mac farketmeksizin tüm cihazlarda oynayabilecekler. Dahası, oyun kayıtlarını platformlar arasında kolayca aktararak kesintisiz bir deneyime sahip olacaklar.

Resident Evil 7 Biohazard'ın bir bölümünü ücretsiz olarak oynayabilirsiniz, ancak devam etmek için oyunu satın almak için 490 TL ödemeniz gerekecek. Ayrıca, Gold Edition DLC'sini de ek 490 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

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