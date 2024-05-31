Resident Evil'in Sıradaki Oyunu Ortaya Çıktı: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Play Asia, Resident Evil 9 başta olmak üzere Resident Evil serisindeki oyunların PlayStation 5 versiyonlarını sızdırdı. Code Veronica, Resident Evil 5 ve Resident Evil 0'ın PS5 versiyonlarıyla birlikte görüntülenen sıradaki oyunun fiyatının da ne kadar olacağı görüntülendi.

Resident Evil 9'un PS5 Versiyonu Ortaya Çıktı

Sıradaki oyunun adının Resident Evil 9 olacağı daha netleşmemiş olsa da, sızıntılar oyun isminin bu şekilde olacağını düşündürüyor. Öte yandan iddialara bakılırsa oyun 2025'in başında veya sonunda çıkabilir.

Eğer seneye çıkmazsa 2026'nın ilk çeyreğinde kesin olarak piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Mağaza listesinde PS5 için fiyatının 68,48 £ olacağı da belirtiliyor.

Adının Resident Evil 9: Revenant Shadows olabileceği de söylenen oyun başta olmak üzere serideki tam 4 oyunun PlayStation 5 versiyonun olacağı sızıntıları ile birlikte yapılan açıklamanın detayları şu şekilde aktarıldı:

“Resident Evil 9: Revenant Shadows Capcom’un ikonik hayatta kalma-korku serisinin en son oyunudur. Bu oyun, ürkütücü mirası yeni hikaye, yeni karakterler ve tanıdık yüzlerin geri dönüşü ile devam ettiriyor. Yeni tehditler ve gizler ile dolu genişleyen ve ürkütücü bir dünyada geçen Revenant Shadows, hayranların sevdiği yoğun aksiyonu, girift bulmacalar ve atmosferik korkuyu bir araya getiriyor.”

Resident Evil sevenleri için heyecan verici olduğunu söyleyebileceğimiz bu sızıntı, Capcom'ın eski oyunlarla beraber yeni oyunları da güncel sistemlere taşımaya devam edebileceğine işarat ediyor.