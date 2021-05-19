Resident Evil: Infinite Darkness'ın Yayın Tarihi Netleştirildi

Resident Evil: Infinite Darkness’ın yayın tarihi belli oldu. Resident Evil 2 (2019) sonrasında Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy ikilisini yeniden bir araya getirecek olan dizi ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Resident Evil, oyunları ile olduğu kadar filmleri ile de adını duyurmuş bir marka haline geldi. Bildiğiniz gibi Paul W. S. Anderson yönetmenliğindeki altı filmlik bir seri izlemiştik. Alice karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı film, 2016 yılında yayınlanan Resident Evil: The Final Chapter ile son bulmuştu.

Ancak dizi ve film yapımcıları henüz buna bir son vermek niyetinde değiller. Öyle ki, bu yılın Kasım ayında vizyona girmesi beklenen yeni bir film ve Netflix üzerinden yayınlanması beklenen iki yeni dizi için hazırlıklar devam ediyor. Bu dizilerden bir tanesi, Resident Evil: Infinite Darkness ve marka tarihindeki ilk animasyon dizisi olma özelliğini taşıyacak.

Bu yılın başlarında duyurulmuş olan Resident Evil: Infinite Darkness, Claire Redfield ile Leon Scott Kennedy karakterlerini yeniden bir araya getirecek. Resident Evil 4 sonrasında geçecek olan dizinin hikayesine göre, bir bilgisayar korsanı Beyaz Saray’a sızıyor. Yaşanan hadiseyi araştırması için görevlendirilen Leon Scott Kennedy, Beyaz Saray’ın hedef haline geldiği bu gizemli saldırıda zombiler ile karşılaşıyor. Yolunun daha sonradan sosyal yardım tesisinin inşası ile bağlantılı TerraSave kontrolündeki görevde olup, bir çocuk sığınmacı tarafından çizilen resmin arkasındaki esrarı araştırmakta olan Claire ile kesişiyor ve olaylar gelişmeye başlıyor. Leon çizim ile salgın arasında bir bağlantı olduğunu anlamış iken, yaşanmakta olan salgın ise çoktan ülke genelinde sarsıcı olaylara yol açmaya başlamıştır.

Resident Evil: Infinite Darkness’ın Yayın Tarihi Ne Zaman?

Netflix tarafından yapılan açıklama ile Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy karakterlerinin, Resident Evil 2 (2019) sonrasında bir kez daha Stephanie Panisello ve Nick Apostolides ikilisi tarafından canlandırılacağı Resident Evil: Infinite Darkness animasyon dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, eğer beklenmedik bir aksilik yaşanmaz ise, 8 Temmuz 2021 tarihinde yayında olacak. Ayrıca tarih duyurusunun şerefine bir de yeni fragman yayınlandı. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz fragmanda, olayların ulaştığı boyutu görürken, zombiler ile askeri birlikler arasındaki sert çatışmaları görebiliyoruz.

Resident Evil: Infinite Darkness dizisinin başında Capcom firmasından Hiroyuki Kombayashi, üç boyutlu animasyon stüdyosu Quebico ve TMS Entertainment bulunuyor.