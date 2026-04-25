Battlefield Filmi Geliyor! İsimler Netleşmeye Başladı

Oyun dünyasını yakından takip ediyorsanız muhtemelen son zamanlarda film ve dizi uyarlamalarının sayısının bir hayli arttığını fark etmişsinizdir. The Last of Us, Arcane, Fallout ve The Witcher bunlara örnek olarak verilebilir. Hatta en son Call of Duty'nin de filminin yapım aşamasında olduğu belirtilmişti. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra söz konusu serinin en büyük rakibi Battlefield'ın filminin de geleceği açıklandı.

Battlefield Filminde Hangi İsimler Olacak?

Battlefield filminin arkasında birbirinden iddialı isimler yer alacak. Oscar ödüllü oyuncu Michael Bakari Jordan, filmin hem yapımcılığını üstlenecek hem başrolde yer alacak. Daha önce yer aldığı filmler arasında ise Creed: Efsanenin Doğuşu (Adonis Johnson Creed), Black Panther (Erik Killmonger) ve Fruitvale Station (Oscar) bulunuyor.

Projenin diğer kilit ismi senarist ve yönetmen Christopher McQuarrie. Bu projede yönetmenlik ve senaristlik görevini üstlenecek olan McQuarrie'nin önceki projelerinden bazılarına Mission: Impossible (Ölümcül Hesaplaşma, Son Hesaplaşma, Yansımalar vb.), Jack Reacher, Olağan Şüpheliler, Jack Reacher: Never Go Back, Silahların Gölgesinde yapımları örnek verilebilir.

Bu arada oyunun yayıncısı EA (Electronic Arts), iyi bir şekilde ele alındığında oldukça başarılı uyarlamaların ortaya çıkabildiğinin farkında. The Last of Us ve benzeri yapımlardaki popülariteyi elde etmek ve herhangi bir yanlış yapılmasını önlemek adına da bizzat yapımcı koltuğunda oturacak.

Battlefield Filmi Sinemalarda Gösterilecek mi?

Battlefield filmi için şu anda Sony ve Apple gibi devlerle görüşmelere devam ediliyor. Filmin arkasındaki ekibin önceliği yapımın sadece dijital yayın platformlarında değil, sinemalarda da gösterime girmesi. Hangi şirket ile anlaşma yapılacağını söylemek henüz mümkün değil ancak bunun çok zaman almaması bekleniyor.

Call of Duty Filminde Son Durum Nedir?

Call of Duty'nin film uyarlaması esasında çok uzun zaman önce ortaya çıkmıştı. O yüzden film için epey önemli bir yol katedildi. Arkasındaki Paramount Pictures'ın olduğu film, 30 Haziran 2028'de vizyona girecek. Filmin senaryosu, Yellowstone gibi yapımlarla tanınan Taylor Sheridan tarafından yazılacak. Yönetmen koltuğunda ise özellikle Lone Survivor ile bilinen Peter Berg yer alacak.

Editörün Yorumu

Bu film uyarlaması fikrini Electronic Arts'ın yıllar sonra elde ettiği büyük başarıyı sürdürme çabası olarak görüyorum. Bilindiği üzere Battlefield 6, 2025 yılında piyasaya sürlüdüğünde ilk kez Call of Duty'yi satışlarda geride bıraktı. İlk 3 günde milyonlarca satışın altına imza atılmasını sağlayan yapım, gözlerin yeniden Battlefield serisine çevrilmesini sağladı.

EA de muhtemelen bu başarıyı göz önünde bulundurarak Call of Duty ile olan rekabeti sadece oyunlarla sınırlı tutmayı değil, sinemaya da taşımayı planlıyor. Eğer burada da Call of Duty ile arasında ciddi bir fark olursa Battlefield oyunlarının popülaritesi artık CoD'un yanında tartışılmaz hâle gelebilir.