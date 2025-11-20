Resident Evil Requiem'in İndirilebilir İçerik Planları Şimdiden Başladı

Resident Evil Requiem, önümüzdeki yılın en çok beklenen oyunlarında bir tanesi. Şubat ayında oyuncular ile buluşacak olup, hikayesi ile serinin zaman çizgisindeki birçok kapıyı kapatacak olaylar zincirine sahne olacak. Heyecanlı bekleyiş sürer iken, Capcom tarafından yapılan indirilebilir içerik planları da ortaya çıktı.

Resident Evil Requiem İçin İndirilebilir İçerik Mi Geliyor?

Resident Evil serisinde yeni bir ana oyun görmüyoruz ve haliyle de büyük bir özlem var. 2026 yılının Şubat ayında satışa sunulacak olan Resident Evil Requiem ile de sadece seriye değil, aynı zamanda oyun dünyasının en ikonik şehirlerinden Raccoon City'ye de otuz yılın ardından tekrar ayak basacağız. Heyecanlı bekleyiş sürer iken Aesthetic Gamer tarafından aktarılana göre, oyun için en az bir indirilebilir içerik için plan yapılıyor. Bu iddianın da birden fazla kaynak tarafından onaylandığı belirtiliyor.

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, serinin yeni oyununda üç farklı karakteri yöneteceğimiz iddia edilmişti. Öyle ki, kısa da Grace Ashcroft'un annesi Alyssa Ashcroft'u yöneteceğimiz söylenmişti. Görünüşe göre söz konusu indirilebilir içerik de bu karakterin başından geçenleri anlatacak.

There's definitely at least one DLC for Resident Evil Requiem in development right now. I've heard about it a few times, believe it stars Alyssa. https://t.co/FyIkcNYvln — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) November 19, 2025

Bu zamana kadar yayınlanan tüm fragmanlarda Alyssa Ashcroft'tan da bahsedilmesi, oyuncular açısından iddianın inandırıcı olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ancak bu karakterin hikayeye nasıl bağlanacağı net olarak bilinmiyor iken, tahminler ise Grace Ashcroft'un Wrenwood Hotel'dan kaçışı sonrasında başlayacak oluşu yönünde diyebiliriz. GamesCom 2025 fuarında yayınlanan fragmanın sonunda bu konuya bir açık kapı bırakılıyordu.

Yine de şimdilik resmi bir teyit olmadığı için, Aesthetic Gamer tarafından aktarılan bu bilgiyi bir söylenti olarak kenarda tutmakta fayda var. Malumunuz bilhassa Leon Scott Kennedy karakterinin oyundaki varlığına ilişkin sızıntıların ardından Capcom firmasının açıklamaları, kafalarda soru işaretleri bırakmıştı.

Bu zamana kadar yayınlanan Resident Evil oyunları için indirilebilir içeriklerin yayınlanmış olması göz önünde bulundurulacak olursa, benzer durumun Resident Evil Requiem ile devam etmesi çok da şaşırtıcı olmaz. Alyssa Ashcroft karakterinin serinin geçmişine olan bağlantısı düşünülecek olursa, özel bir içerik ile kaderini öğrenmenin oyuna derinlik katacağına şüphe yok.