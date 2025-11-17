Resident Evil Requiem Çok Oyunculu Olmanın Ucundan Döndü! Peki Neden?

Press Start Australia tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan Resident Evil Requiem yapımcısı Masato Kumazawa, oyunun neden çok oyunculu olmanın ucundan döndüğü konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Görünüşe göre, oyuncuların keyif almayacağı bir deneyim sunacakmış.

Resident Evil Requiem, Canlı Servis Modeliyle Karşımıza Çıkabilirdi

Resident Evil ve Silent Hill serileriyle ilgili sızıntıları ile itibar kazanmış olan Aesthetic Gamer, daha önceden yaptığı paylaşımlar ile oyunun başlangıçta canlı servis yapısında bir oyun olarak planlandığını ama sonradan bu planın çöpe atıldığını iddia etmişti. Temmuz ayında gerçekleştirilen Capcom Spotlight'ta ise bu iddia teyit edilmişti. Yakın bir zaman önce yapılan bir röportaj sırasında konuşan yapımcı Masato Kumazawa, her ne kadar başlangıçta planlananın keyifli olsa da serinin hayranlar tarafından sevilmeyeceğini dile getirdi. Nedeni ise serinin özünde olan korku hissiyatını taşımıyor olmasıymış.

İlginç bir şekilde canlı servis yapısından bazı elementlerin bize tanıtılan versiyona aktarıldığı ifade ediliyor. Bu elementlerin neler olduğu açıklanmamış iken, sıradaki oyun ile yeni Resident Evil'lar için birtakım temellerin atılmış olabileceğini tahmin edebiliriz.

Resident Evil Requiem için canlı servis modelinin ucundan dönülmesi, Kumazawa tarafından söylenene göre oyuncuların korkutulmak istenmesinden kaynaklanıyor. Ne var ki bu noktada, aşina olunan hayatta kalma mücadelesinin bir kez daha karşımıza çıkartılması hedefleniyor. Bunu da dinamik tehdit sistemi ve yeni korku mekanikleri ile sağlamak istiyorlar.

Ton olarak Resident Evil 7: Biohazard'ın yolundan gidecek olan Resident Evil Requiem, bizlere yoğun bir atmosfer sunacak. Bu da gerilimin temposunun yavaş yavaş yükselmesi ve bizi gafil avlaması hedeflenen korku anları ile desteklenecek. Ayrıca ana düşmanlar ile yapacağımız savaşlarda da farklı stratejiler düşünmek durumunda olacağız.

Yeni Resident Evl, 2026 yılının Şubat ayında PC, PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series için satışa sunulacak. Grace Ashcroft rolüne bürüneceğimiz hikaye, ve Raccoon City'yi yok eden olayların otuz yıl sonrasında geçecek. Wrenwood otelindeki bir dizi gizemli ölümü araştırmak için çıktığımız görev, bizi son derece tehlikeli bir maceranın içine sürükleyecek ve hayatta kalabilmek için elimizden geleni ardımıza koymamaya çalışacağız.