Yeni Resident Evil Oyunu Geliyor! Efsane Karakterler Olacak [Video]

Zombi oyunu denildiğinde akla ilk gelen serilerden biri olan Resident Evil'a yeni bir oyun katılmaya hazırlanıyor. Düzenlenen bir etkinlikte Resident Evil: Survival Unit olarak isimlendirilen oyuna dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Resident Evil: Survival Unit Nasıl Bir Oyun Olacak?

Hayatta kalma, korku ve strateji türlerindeki Resident Evil: Survival Unit'in Android ve iOS işletim sistemlerine sahip cihazlar üzerinden oynanabileceği açıklandı. Şimdiden merakla beklenmeye başlanan oyun, Capcom ve Joycity Corporation iş birliği ile geliştiriliyor.

Mobil oyunda Resident Evil serisinin efsane isimleri yer alacak. Ethan Winters ve Ada Wong, Claire Redfield, Carlos Oliveira, Jill Valentine ve Leon Scott Kennedy arasından seçim yapıp ekibimizi oluşturacağız. Ekibimizi oluşturduktan sonra hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda karşımıza çıkan bulmacaları çözeceğiz.

En iyi zombi oyunları arasına katılmaya hazırlanan Resident Evil: Survival Unit'te boyunca Barry Burton, Marvin Branagh, Merchant ve Robert Kendo gibi karakterlerle de karşılaşacağız. Her karakterin farklı yeteneklere sahip olacağı belirtildi. Oyunda ayrıca Resident Evil serisindeki efsane mekanlar da yer alacak.

YouTube üzerinden 25 dakikalık bir video da yayınlandı. Bu videoda oyunun oynanış görüntülerine de yer verildi. Dolayısıyla video, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân sağlıyor.

Resident Evil: Survival Unit Ne Zaman Çıkacak?

Resident Evil: Survival Unit'in çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak bu yıl içerisinde Android ve iOS cihazlar için çıkması bekleniyor. Google Play Store veya App Store üzerinden ön kayıt sürecinin başladığını belirtelim.