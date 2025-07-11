2.910 TL Değerindeki 4 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında dört oyun ücretsiz sunuldu. Bu oyunları Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Steam'de Dört Oyun Ücretsiz Oldu

Steam'de Caribbean Crashers, Field of Glory II: Medieval, Fantasy General II ve Battlestar Galactica Deadlock ücretsiz oldu. Kampanya 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Owned by Gravity tarafından geliştirilen Fantasy General II, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2019 yılında satışa sunulan yapımda harita üzerinde orduları yöneterek düşmanlarla savaşıyoruz.

En iyi uzay oyunları arasında yer alan Battlestar Galactica Deadlock 2017 yılında çıktı. Sıra tabanlı strateji türündeki oyunda Cylon Savaşı esnasında Koloni Filosu'nu yöneterek On İki Koloni'yi savunmaya çalışıyoruz.

Byzantine Games tarafından geliştirilen Field of Glory II: Medieval, en iyi Orta Çağ oyunları arasında bulunuyor. 2021 yılında satışa sunulan sıra tabanlı strateji oyun başarılı oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Bloxhill tarafından geliştirilen Caribbean Crashers'ta ise düşman gemileri yok etmeye çalışıyoruz. İki boyutlu strateji oyunu 2024 yılının mayıs ayında satışa sunuldu.