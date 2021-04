Resident Evil Village Demo Süresi Uzatıldı: Ne Zamana Kadar İndirilebilecek?

Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşler ışığında, son Resident Evil Village demo süresi uzatıldı. Artık demo, yirmi dört saat süreyle aktif olmayacak. Detaylar haberimizde.

Eğer Resident Evil Village oyununu çıkışından önce denemeyi istiyorsanız, önümüzdeki hafta sonu bir fırsatınız daha olacak. Bildiğiniz gibi ilk olarak 18 Nisan 2021 tarihinde köy bölümünü, ikinci olarak da 24 Nisan 2021 tarihinde kale bölümünü oynadığımız iki farklı oynanabilir demo yayınlanmıştı. Ne var ki bu iki demo da sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.

Önümüzdeki 2 Mayıs 2021 Pazar günü TSİ 03:00 sıralarında üçüncü demo yayınlanacak. Bu defa sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 değil, PC (Steam) Xbox One ve Xbox Series kullanıcıları da oyunu çıkışından önce deneme fırsatı bulacaklar. Toplamda bir saat oynanış süresinin olacağı demo, hem kale hem de köy bölümlerini içerecek. Ne var ki herhangi bir kısıtlamanın olmaması ile nasıl değerlendireceğimiz ise tamamıyla bize bırakılacak.

İkinci Resident Evil sunumu sırasında Capcom tarafından yapılan açıklama ile son demonun, önceki ikisine göre sekiz saat değil de yirmi dört saat süreyle aktif olacağı söylenmişti. Bugün ise bizleri çok sevindirebilecek yeni bir açıklama yapıldı. Öyle ki, son demoyu denemek için epey bir zamanımızın olacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

Resident Evil Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Capcom, kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşleri dikkate aldığını dile getirdi. Devamında ise bir gün süreyle aktif olacağı söylenen üçüncü ve son demonun, sekiz gün boyunca indirilerek oynanabileceğini müjdeledi. Yani 2 Mayıs 2021 Pazar günü TSİ 03:00 sıralarında sunulacak demoyu denemek için 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü TSİ 03:00’a kadar zamanınız olacak.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.



The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu