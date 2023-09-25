Korku Oyunlarının Yıldızı Resident Evil Village Iphone 15 ve Pro Max'e Geliyor!

Resident Evil Village, çok uzun boylu ve zarif bir vampir kadının (başka canavarların) başrolde olduğu bir korku oyunu.

Oyunda kurt adam yaratıklar, mutant bir balık adam, cani bir tarikat lideri ve iltihaplı, zombi benzeri düşmanlar yer alıyor ve oyunun öne çıkan karakteri Kontes Alcina Dimitrescu bulunuyor.

Resident Evil Village ilk olarak 2021'de PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S'ye geldi ve o dönem kullanıcılar tarafından beğenildi.

Iphone/iPad İçin Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Village, 2022'de Mac'e çıktı. Apple, 12 Eylül 2023'teki yıllık iPhone etkinliğinde iPhone ve iPad sürümlerini açıkladı ancak o sırada oyuna dair bir çıkış tarihi paylaşmadı.

Capcom bu hafta kendi sitesinde tarih verdi. Capcom'un verdiği tarihe göre oyun 30 Ekim 2023'te satışa sunulacak.

Bu yıl PC ve konsollara çıkan Resident Evil 4'ün yeniden yapımının da 2023'te Apple'ın mobil cihazlarına çıkması bekleniyor ancak henüz tarih doğrulanmadı.

iPhone 15 Pro'ya gelen diğer oyunlar arasında Death Stranding ve Assassin's Creed Mirage alıyor Death Stranding'in bu yıl çıkması planlanıyor, Mirage'ın ise 2024'ün başlarında çıkması planlanıyor.

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