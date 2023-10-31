Apple İçin Dönüm Noktası: Resident Evil Village iPhone'lara Geldi!

Apple, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği etkinlikten sonra dikkatlerini yeni iMac ve MacBook cihazlarına çekmeyi yine başardı. Gelişmiş teknik özellikler ve şık tasarımlar ile karşımıza çıkan yeni Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Öte yandan iPhone 15 serisi de duyurulduğu günden itibaren gündem konusu olmaya devam ediyor. Birçok oyuncu iPhone 15'in tanıtıldığı etkinlikte paylaşılan Resident Evil Village'ı da hatırlıyordur. Oyun, şimdi iPhone 15'lerde oynanabilir hale geldi.

iPhone 15 İçin Önemli Bir Adım

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max cihazlarının A17 çipten güç alması ile oyun konsolları ile aynı yeterlilikte bir performans gösterdiğini belirtiyor. Bu iddiasını da Capcom'un popüler oyunu olan Resident Evil Village ile lansman esnasında doğrular nitelikte görüntüler paylaşıldı.

Merakla beklenen gün geldi ve Resident Evil Village, 15 Pro modelleri başta olmak üzere M1 ve üzeri Apple işlemcili iPad'lerde yayınlandı. Oyun, 7,92 GB boyutunda indirilebiliyor.

Oyun içi fiyatı 39,99 dolar olan Resident Evil Village, Winter's Expansion DLC'si için uygulama içinden 19,99 dolarlık satın alma işlemine izin veriyor. Ek olarak 4.99 dolarlık da All Access Voucher DLC'si de var.

Yakında Resident Evil 4 Remake de Gelecek

Bu yılın sonuna doğru iPhone 15 Pro, iPad (M1 işlemci üzeri) modelleri ve macOS için Resident Evil 4 Remake de çıkacak. Henüz "Çok Yakında" şeklinde bir ibaresi bulunan oyunun 31 Aralık 2023 tarihinde oyuncularla buluşması bekleniyor.

Bahsi geçen her iki oyun da Apple'un Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikte tüm dünyayla paylaşıldı. A17 Pro çipten güç alan ve donanım hızlandırmalı ışın izleme özellikleri bulunan yeni GPU'lu 15 Pro serisi, taşınabilir konsollarla eşdeğer tutuluyor.

Oyuncuların oyunu ücretsiz olarak da deneyebildiğini söylemeden geçmeyelim.