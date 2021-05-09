Resident Evil Village Steam'de Rekor Kırdı!

Resident Evil Village Steam platformunda büyük bir başarının altına imza attı. Başarılı video oyunu, çıkış yaptığı ilk gün anlık oyuncu sayısı rekoru kırdı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Resident Evil Village Steam'de Anlık Oyuncu Rekoru Kırdı

Capcom tarafından RE Engine oyun motoru ile geliştirilen Resident Evil Village, PC platformuna çıkış yaptığı ilk gün 100 bini aşkın anlık oyuncu sayısına ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı. Steam Database web sitesinde yer alan verilere göre serinin yeni oyunu, ilk günde 101 bin 726 anlık oyuncu sayısına ulaştı.

Başarılı korku oyunu, ikinci günde 106 bin 631 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yapım, popüler canlı yayın platformu Twitch'te de büyük bir başarı elde etti. Capcom tarafından satışa sunulan video oyunu, toplamda 658 bin 703 izlenme sayısına ulaştı. Şu anda yapımı Twitch üzerinden 145 bin 924 kişi izliyor. Oyunu çıkış yaptığı gün 387 bin 139 kişi izlemişti.

Resident Evil 2 isimli yapım, 74 bin 227 eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekorun bir önceki sahibiydi. Serinni yeni oyununun Resident Evil 2'ye 32 bin 499 oyuncu ile fark attığını görüyoruz. Bu, RE: Village isimli yapımın büyük bir başarı elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Resident Evil 3 yaklaşık 60 bin anlık oyuncu sayısına ulaşabilmişti. 2017 yılında çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 7: Biohazard ise yaklaşık 20 bin anlık oyuncu sayısına sahipti. Serinin 2017 yılından bu zamana kadar büyük bir sıçrama yaşadığını görüyoruz.

Resident Evil serisinin sekizinci devam oyunu olan Resident Evil Village, korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Çok başarılı grafiklere sahip olan video oyunu, Resident Evil 7 Biohazard'daki korkunç olaylardan birkaç yıl sonrasını konu alıyor.

Kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde eden oyunun hikayesi, geçmişteki kabuslarından kurtularak yeni bir hayata başlayan Ethan Winters ve eşi Mia ile başlıyor. RE: Village, şu anda Steam isimli dijital oyun mağazasında 279 TL fiyat etiketine sahip.