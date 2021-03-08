Resident Evil Village'ın Xbox Boyutu Belli Oldu

Sıradaki Resident Evil maceramız için önümüzde çok olmasa da az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen Resident Evil Showcase sırasında yapılan duyuru ile Resident Evil Village, 7 Mayıs 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Yakın bir zaman önce Resident Evil Village’ın Xbox boyutu ortaya çıktı. İşte oyunun boyutu!

Önümüzde daha uzunca bir zaman zarfı olduğu için, Capcom elbette mümkün olabildiğince büyük bir kitleye ulaşabilmek için tanıtımlara tam gaz devam ettirecek. Bu süreçte bizler de merak ettiğimiz daha başka detayları da öğrenme fırsatı bulacağız. Bunların arasında hiç şüphesiz ki toplam boyutu da yer alıyor. Malumunuz oyunların boyutları gittikçe devasa hale geldiği için, duyurulan her yeni oyun ile ilgili en çok merak edilenlerin arasında boyut konusu da girdi diyebiliriz. Japon oyun devi henüz bu yönde bir açıklama yapmamış olsa da, Microsoft Store imdadımıza jet hızıyla yetişti diyebiliriz.

Resident Evil Village Boyutu Ne Kadar Olacak?

Geçmişte birçok kazanın yaşandığı mağazadaki Resident Evil Village sayfası yakın bir zaman önce güncellendi ve oyunun Xbox One ve Xbox Series için ihtiyaç duyulan toplam boyutu ortaya çıktı. Eğer oyunu bu konsollardan birinde oynayacaksanız, sabit diskte 50.02 GB boş alan açmanız gerekecek. Bu aslında bu türden bir oyun için gayet normal diyebiliriz ama ilerleyen zamanlarda yayınlanacak olan olası indirilebilir içerikler ile boyutta genişleme olabilir. PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonları da muhtemelen buna yakın olacaktır.

Öte yandan, bunun tek başına ana oyunun boyutunun olmayacağını da söyleyelim. Öyle ki Resident Evil Village tek başına 35 GB iken, geriye kalan 15 GB ise Resident Evil RE: Verse için gerekli olacak. Buradan da anlayabileceğimiz üzere, ana oyun ve çok oyunculu bileşenini Resident Evil 3 (2020) ve Resident Evil: Resistance gibi birbirlerinden bağımsız olarak indirebilmek gibi bir seçenek sunulacak.

Resident Evil Village Konusu

Capcom tarafından söylenene göre serinin en korkuncu olacağını öğrendiğimiz yeni oyun, Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyacak. Haziran ayındaki duyurusundan bu yana yayınlanan fragmanlar, görseller ve sızdırılan detaylar ile merak uyandırmayı fazlasıyla başaran oyun, bizi yine Ethan Winters olarak bu defa kurt adamlar dahil farklı türdeki ürkütücü yaratıkların cirit attığı bir köye götürecek. Eşi Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başlarken geri dönen Chris Redfield ile kendisini yine bir kabusun içinde bulan ana karakterimiz, çocuklarının kaçırılması ile önce karlarla kaplı bir köye ve sonrasında da devasa bir kaleye doğru yola çıkacak.