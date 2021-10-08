Resident Evil: Welcome to Raccoon City Fragmanı Yayımlandı

Resident Evil: Welcome to Raccoon City fragmanı paylaşıldı. Sony Pictures Entertainment tarafından yayımlanan fragman, yeni Resident Evil filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Fragmanı Nasıl İzlenir?

Sony Pictures Entertainment, dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen yeni Resident Evil filminin ilk fragmanını yayımladı. Yayımlanan fragmanda Resident Evil serisinde yer alan birçok karakteri görme fırsatı elde ediyoruz.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City olarak isimlendirilen yeni filme ait ilk fragman, izleyiciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video kısa sürede 2 milyon 500 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı.

İzleyicilerin bir kısmı fragmanı beğenirken bir kısmı ise pek beğenmedi. Filmin efektleri ise çok sayıda izleyici tarafından eleştirildi. 2 dakika 27 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Ne Zaman Çıkacak?

Aksiyon, korku ve gizem ögelerine sahip olan Resident Evil: Welcome to Raccoon City, 24 Kasım 2021 tarihinde vizyona girecek. Filmde Claire Redfield, Leon Kennedy, Jill Valentine ve Chris Redfield gibi popüler karakterler yer alacak.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City Oyuncuları

Kaya Scodelario (Claire Redfield)

Robbie Amell (Chris Redfield)

Hannah John-Kamen (Jill Valentine)

Neal McDonough (Wiliam Birkin)

Tom Hopper (Albert Wesker)

Donal Logue (Brian Irons)

Avan Jogia (Leon S. Kennedy)

Marina Mazepa (Lisa Trevor)

Lily Gao (Ada Wong)

Nathan Dales (Brad Vickers)

Janet Porter (Annette Birkin)

Josh Cruddas (Ben Bertolucci)

Chad Rook (Richard Aiken)

Dylan Taylor (Kevin Dooley)

Holly de Barros (Sherry Birkin)

Yönetmenliğini ve senaristliğini Johannes Roberts'ın üstlendiği filmde Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Donal Logue ve Neal McDonough gibi isimler yer alıyor.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City isimli film hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Resident Evil yapımı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.