House of the Dragon Fragmanı Yayımlandı

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen House of the Dragon fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan video, Game of Thrones'un spin-off dizisi House of The Dragon'dan bazı sahneleri içeriyor.

House of the Dragon Fragmanı Nasıl İzlenir?

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Game of Thrones'un spin-off dizisi House of the Dragon iki yıl önce duyurulmuştu. Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini anlatacak yapımın resmi fragmanı yayımlandı.

HBO Max'in resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki video, 6 milyon 400 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 204 bin beğeni alan videoya 15 binden fazla yorum yapıldı.

Yayımlanan fragmana baktığımızda dizinin çok başarılı bir atmosfere sahip olacağını görüyoruz. Dizinin ilk sezonuna ait bölümlerden bazı sahneler içeren fragman, heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı. 1 dakika 17 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

House of the Dragon Konusu Nedir, Ne Zaman Yayımlanacak?

Milyonlarca izleyicinin sabırsızlıkla beklediği House of the Dragon isimli dizisi 2022 yılında HBO Max isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanmaya başlayacak. IMDb'deki bilgilere göre dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak.

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan yapım, George R. R. Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) isimli romanına dayanıyor. Çekimleri nisan ayında başlayan dizi, Targaryen hanedanlığına odaklanacak.

House of the Dragon Oyuncuları

Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen)

Eve Best (Rhaenys Velaryon)

Emily Carey (Alicent Hightower)

Paddy Considine (Viserys Targaryen)

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

Ryan Corr (Harwin Strong)

Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Fabien Frankel (Criston Cole)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

Graham McTavish (Harrold WEsterling)

Sonoya Mizuno (Mysaria)

Matthew Needham (Larys Strong)

Bill Paterson (Lord Lyman Beesbury)

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Gavin Spokes (Lord Lyonel Strong)

Merak içerisinde beklenen House of the Dragon isimli dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı untumayın.