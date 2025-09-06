Resmi Açıklama: Bayraktar TB3 TSK Envanterine Girdi!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında önemli bir yer tutan insansız hava araçları bir bir Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye başladı. Bu kapsamda Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 resmi olarak TSK envanterindeki yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bayraktar TB3 Kara Kuvvetleri Envanterine Girdi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en yeni gücünü kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı (SİHA) envantere dahil ettiğini duyurdu.

Aktürk, yerli ve millî savunma sanayiinin ürettiği sistemlerle TSK’nın etkinliğini ve caydırıcılığını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda yapılan muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından TB3’lerin resmî olarak hizmete alındığı belirtildi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 Türk savunma sanayiinin yeni nesil insansız hava araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Katlanabilir kanat yapısı sayesinde özellikle TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip. Bu özelliğiyle deniz aşırı görevlerde Türkiye’nin hava gücüne önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Platform, gelişmiş elektro-optik keşif sistemleri, yüksek çözünürlüklü kameraları ve uydu kontrollü haberleşme kabiliyetiyle uzun menzilli görevlerde kesintisiz operasyon imkânı sunuyor. Ayrıca yerli mühimmat entegrasyonu sayesinde hem keşif hem de taarruz görevlerinde etkin bir şekilde kullanılabiliyor.

