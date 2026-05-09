Büyük Beklentiye Yol Açan Korku Oyunu İptal Edildi! Sebebi Açıklandı

Paranormal Activity serisinin oyun uyarlaması Paranormal Activity: Threshold, ilk duyurulduğu günden bu yana özellikle türe yakından ilgisi olan kişiler tarafından merakla beklenmeye başlanmıştı. Son yapılan açıklamada ise projenin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca bu kararın alınmasının arkasında nasıl bir sebep olduğu da net bir şekilde ifade edildi.

Paranormal Activity: Threshold Neden İptal Edildi?

Paranormal Activity: Threshold, ilk olarak 2024 yılında duyurulmuştu. O zamandan bu yana bir fragman yayınlandı. Oyunu geliştirmek nispeten yavaş sürdü. Buna rağmen oyuncular arasında genel olarak büyük bir beklenti oluşturmayı başardı. Proje, daha önce The Mortuary Assistant gibi önemli yapımların arkasında yer alan Brian Clarke tarafından tek başına geliştiriliyordu. Arkasında büyük bir ekibin olmaması, geliştirme sürecinin bu kadar çok zaman almasının başlıca sebebi oldu.

Görünüşe göre oyunun duyurulmasından bu yana iki yıl geçmesine rağmen oyun henüz tamamlanmadı. Geliştiricinin açıklamasına göre Clarke, Paranormal Activity'nin hak sahibi olan Paramount'tan biraz daha vakit istedi. Ne var ki şirket, Clarke'a istediği süreyi vermedi ve geriye iki seçenek kaldı. Ya geliştirmeyi aceleye getirip çok da iç açıcı olmayan bir oyun piyasaya sürecekti ya da şirket ile yollarını ayıracaktı.

Tahmin edebileceğiniz üzere Clarke, ikinci seçeneğe başvurdu. "Ben ikincisini seçtim" ifadesini kullanan Clarke, yaşanan olaylardan sonra herhangi bir kırgınlık olmadığını, projenin dostane bir şekilde sonlandığına işaret etti. Öte yandan projeye verdiği destekten dolayı da DreadXP'ye teşekkürlerini iletmeyi ihmal etmedi.

Paranormal Activity: Threshold Nasıl Bir Oyun Olacaktı?

Paranormal Activity: Threshold, orijinal film serisine oldukça bağlı bir oyun olacaktı. Oyunun daha önce paylaşılan fragmanından da görüleceği üzere bu yapım, özellikle 2007 yapımı Paranormal Activity filmini yansıtacaktı. Bir çift, yeni bir eve taşınacaktı ancak bu evde başlarına paranormal olaylar gelecekti.

Çiftin evinin koridorlarında ilerlerken bir silüet belirip kaybolacaktı. Bu tür küçük hamlelerle gerilim seviyesini artıran oyunda karakter de tıpkı filmde olduğu gibi bilinmeyen bir güç tarafından ileri doğru savrulacaktı. Daha önce Paranormal Activity filmlerini seyredenler zaten bunlara aşina olacaktır. Geliştirici Clarke, bunları büyük ölçüde oyuna yansıtacaktı.

Threshold'dan Başka Paranormal Activity Uyarlaması Var mı?

Paranormal Activity serisi her ne kadar oyun uyarlaması olmaya en müsait yapımlardan biri olsa da oyun çeşitliliği açısından epey dar bir yelpazeye sahip. Öyle ki şu an sadece 2017 yılında piyasaya sürülen Paranormal Activity: The Lost Soul mevcut. Korku oyunları arasında çok ön plana çıkmasa da oynayanlar tarafından genellikle sevilen bu oyun, birinci şahıs bakış açısı ile oynanıyor.

Oyunda her an bitecek gibi düşük pil ömrüne sahip bir el feneriniz bulunuyor. Yeşilliğin bol olduğu ıssız ve sessiz bir yerdesiniz. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir yer gibi görünen ev keşfediyorsunuz ama çok geçmeden buraya karanlığın hâkim olduğunu fark ediyorsunuz. Tüyler ürpertici gizemi ortaya çıkarmak için çeşitli ipuçlarını keşfetmeye çalışıyorsunuz. Bu esnada evde yalnız olmadığınızı öğreniyorsunuz.

Editörün Yorumu

Paranormal Activity: Threshold, ben de dahil olmak üzere birçok oyuncunun büyük beklenti içine girmesine yol açmıştı. Oyunun 2024'te piyasaya sürülmesine rağmen henüz tamamlanmış olmadığını öğrenmek epey şaşırtıcı oldu. Şahsen ortaya gerçekten Clarke'ın da işaret ettiği gibi tatmin edici bir oyun çıkacak olsaydı ek süre verilmesini isterdim. Umuyorum ki bu serinin oyun uyarlamalarından tamamen vazgeçilmez ve ileride başka geliştiricilerle daha profesyonel yapımlar görürüz.