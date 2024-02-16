Respawn Entertainment Yeni Bir Star Wars Oyunu Geliştiriyor!

Respawn Entertainment'in geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olan birinci şahıs Star Wars Mandalorian oyunu geliştirdiği ortaya çıktı.

Kaynaklara göre oyun Galaktik İmparatorluğun galakside hâkim olduğu dönemde geçen bir Mandalorian ödül avcısının (kim olduğu belli değil) ele alacak. Oyuncuların bir ödül avcısı olarak görevi, belli başlı ödüller karşılığında başına ödül konanları ölü ya da diri ele geçirmek olacak.

İlk olarak VentureBeat'ten Jeff Grubb tarafından bildirildiği üzere oyun bir sonraki macerasına devam etmek üzere stüdyodan ayrılan Respawn yaratıcı yönetmeni Mohammad Alavi tarafından yönetiliyordu.

Yeni Star Wars Mandalorian Oyunundan İlk Detaylar

O zamanlar bunun bir Star Wars oyunu olduğunu açıklamayan (ancak son zamanlarda açıkladı) Grubb'a göre, oyun genel olarak "hareketlilik" ve "stilistik bir tema" üzerine odaklanacak.

Oyunun bahsi geçen hareket kabiliyeti, Mandalorian'ın jetpack'i sayesinde mümkün olacak. Bu da oyuncunun yatay atılma, dikey zıplama, destek kayması (Apex Legends'daki tepelerden aşağı kaymaya benzer) ve daha fazlasını yapmasına olanak tanıyacak. Kaynaklar oyunu "çok hızlı tempolu" olarak tanımlıyor.

Oyunun açık dünyaya sahip olmayacağı ve Star Wars evrenindeki çeşitli gezegenlerde geçen lineer yapıda bir oyun olacağı söyleniyor.

Oyunun ne zaman yayınlanacağı belli olmasa da tahmini çıkış dönemi olarak birkaç yıl sonrasına işaret ediliyor. Oyunun çok oyunculu bir deneyime sahip olup olmayacağı da şu anda belli değil.

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