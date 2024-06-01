Oyun Uyarlamaları Artıyor: Return to Silent Hill Filminden İlk Fragman Geldi!

Return to Silent Hill filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Fragmandan da anlaşılacağı üzere film, video oyun serisinin en popüler oyunlarından biri olan Silent Hill 2'den büyük ölçüde ilham alıyor.

Geçtiğimiz gün seriye özel gerçekleştirilen bir yayında, Return to Silent Hill'den kısa görüntüler gösterilmiş ve James Sunderland rolündeki Jeremy Irvine'e ilk kez bakış atmıştık. Şimdi de video oyunu uyarlamasından daha fazla görüntünün yer aldığı bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Silent Hill 2 hayranları videoda yer alan karakterleri ve mekanları tanıyacaklardır çünkü Return to Silent Hill ikonik oyunun çok sadık bir uyarlaması gibi görünüyor. Yönetmen Chrisophe Gans, bu yeni filmin daha önce yönettiği 2006 yapımı filmden farkı hakkında şunları söyledi:

"Bu film korkuya duygusal bir seviye katıyor ve kesinlikle bu nedenle korku daha da rahatsız edici, daha da tedirgin edici. İlk filmin epik bir korku yolculuğu olduğunu düşünüyorum. Bu film ise daha çok psikolojik dehşetin derinliklerine dalmak gibi."

Return to Silent Hill İlk Fragmanı

Take a look at the gripping new trailer of #RETURNTOSILENTHILL directed and produced by Christophe Gans with music composer @AkiraYamaoka.



Coming soon. pic.twitter.com/1gTcSAapnc — Konami (@Konami) May 31, 2024

Gans senaryoyu Sandra Vo-Anh ve Will Schneider ile birlikte yazdı. Filmde ayrıca James'in Silent Hill'de aradığı Mary rolünde Hannah Emily Anderson yer alıyor.

Gans 2006 yapımı filmi yönetmiş ancak 2012 yapımı devam filmi Silent Hill: Revelation için geri dönmemişti. Video oyunu serisi 1999'daki orijinal oyundan bu yana birkaç kez beyaz perdeye gelmiş olsa da başka bir uzun metrajlı film uyarlaması yapılmadı.

Video oyunu uyarlamaları son zamanlarda önemli başarılar elde etmeyi başardı. Şimdilik Return to Silent Hill filminin herhangi bir çıkış tarihi ne yazık ki yok.

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