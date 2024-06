Oyun Uyarlamaları Artıyor: Return to Silent Hill Filminden İlk Fragman Geldi!

Return to Silent Hill filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Fragmandan da anlaşılacağı üzere film, video oyun serisinin en popüler oyunlarından biri olan Silent Hill 2'den büyük ölçüde ilham alıyor.

Geçtiğimiz gün seriye özel gerçekleştirilen bir yayında, Return to Silent Hill'den kısa görüntüler gösterilmiş ve James Sunderland rolündeki Jeremy Irvine'e ilk kez bakış atmıştık. Şimdi de video oyunu uyarlamasından daha fazla görüntünün yer aldığı bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Silent Hill 2 hayranları videoda yer alan karakterleri ve mekanları tanıyacaklardır çünkü Return to Silent Hill ikonik oyunun çok sadık bir uyarlaması gibi görünüyor. Yönetmen Chrisophe Gans, bu yeni filmin daha önce yönettiği 2006 yapımı filmden farkı hakkında şunları söyledi:

Take a look at the gripping new trailer of #RETURNTOSILENTHILL directed and produced by Christophe Gans with music composer @AkiraYamaoka.



Coming soon. pic.twitter.com/1gTcSAapnc