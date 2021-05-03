Rick and Morty 5. Sezon Yeni Fragman Yayımlandı

Rick and Morty 5. sezon için yeni bir fragman yayımlandı. Yayımlanan yeni fragman, dünyanın en popüler animasyon dizisinin beşinci sezonu hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor. Çok sayıda izleyici, yeni fragmanın yayımlanması ile birlikte yeni sezonu merak içerisinde beklemeye başladı.

Rick and Morty 5. Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?

İlk olarak 2 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Rick and Morty, oldukça kısa süre içerisinde tüm dünyada çok büyük bir popülerlik elde etti. Yetişkinlere yönelik bilim kurgu temalı animasyon dizisi Rick and Morty, boyutlar arası yolculuk yapabilen alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin maceralarını konu alıyor.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından beğenilerek izlenen animasyon dizisinin 4. sezonu, 2019 ve 2020 yıllarında yayımlanmıştı. Çok sayıda izleyici, dördüncü sezonun yayımlanmasının hemen ardından beşinci sezonu merak içerisinde beklemeye başlamıştı. Dan Harmon ile Justin Roiland tarafından yaratılan yapımın yeni sezonuna ilişkin yeni bir fragman yayımlandı.

Adult Swim YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, animasyon dizisinin yeni sezonuna dair birtakım bilgilere sahip olabilmemize yardımcı oluyor. 1 dakika 40 saniye uzunluğundaki fragmana baktığımızda önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty'nin yeni maceralarına tanık olacağımızı görüyoruz.

Yayımlanan fragman, 5. sezonda uzaylılar ile mücadele edileceğini gözler önüne seriyor. Görünüşe göre dünyanın en başarılı yapımlarından bir tanesi olan Rick and Morty'nin beşinci sezonu, animasyon dizisinin hayranlarını fazlasıyla memnun edecek.

Yapımcı Adult Swim, geçtiğimiz aylarda yetişkinlere yönelik bilim kurgu temalı animasyon dizisinin beşinci sezonunun ne zaman yayımlanacağını açıklamıştı. Adult Swim tarafından yapılan açıklamaya göre başarılı animasyon dizisi Rick and Morty'nin 5. sezonu 20 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacak.

Animasyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan yapımın yeni sezonu için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzeridnen izleyebilirsiniz.

Seslendirme kadrosunda Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke ve Kari Wahlgren gibi isimlerin yer aldığı yapımın yeni sezonu hkakında ne düşünüyorsunuz? Yeni sezona dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.