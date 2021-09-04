Rick and Morty Gerçek Hayatta Olsa Nasıl Görünürdü? (Video)

Adult Swim, Rick and Morty gerçek hayat videosu yayımladı. Paylaşılan video, dünya çapında ünlü dede ve torunun gerçek hayatta nasıl görünebileceğinin üzerinde duruyor. Dizinin çoğu hayranı, seçilen oyuncuların karakterleri canlandırmak için seçilebilecek en iyi oyuncular olduğunu düşünüyor.

Rick ve Morty karakterlerinin canlandırıldığı videoda Rick Sanchez karakterini Christopher Lloyd canlandırırken Morty karakterini ise Jaeden Martell canlandırıyor.

Animasyon dizisi, yetişkin kızının devam eden hayatının ortasına ansızın geri gelen bir babanın torununu tehlikeli çoklu evren maceralarına sürüklemesinden damadının hassaslığından yararlanmasına kadar birçok farklı konuyu mercek altına alıyor.

Dizinin karakterleri ve onları seslendiren kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Rick Sanchez ve Morty Smith karakterleri: Justin Rolland

Summer Smith: Spencer Gammer

Beth Smith: Sarah Chalke

Jerry Smith: Chris Parnell

Jessica: Kari Wahlgren

Birdperson: Dan Harmon

Dizi, 2013 yılında Adult Swim'de yayın hayatına başlamasından bu yana dünya çapında en çok izlenen animasyon dizilerinden biri haline geldi ve birçok ödül kazandı. Beşinci sezonun son iki bölümünün yayımlanmasına sayılı günler kalmışken Adult Swim'den seyircilere büyük bir sürpriz geldi. Kanal hem 9. bölümden ön izleme yayımlarken hem de Rick ile Morty'nin gerçek hayatta nasıl görüneceği ile ilgili hayranları fikir sahibi yapabilecek bir video yayımladı.

Adult Swim'in Twitter hesabında paylaşılan v ideoda İzleyicilerin karşısına dizinin baş karakterlerinin C-132 versiyonları çıkıyor. Videoda Rick Sanchez karakterini Christopher Lloyd, Morty karakterini ise Jaeden Martell canlandırdığı görülüyor.

Rick and Morty Gerçek Hayat Videosu Nasıl İzlenir?

Yetişkin animasyon dizisinin yayımlanan videosunu izlemek için aşağıdaki video oynatıcısının üzerinde yer alan başlatma butonuna tıklamanız veya dokunmanız yeterli. Bu adımın ardından Rick ve Morty'nin C-132 versiyonlarını incelemeye başlayabilirsiniz.

Rick and Morty 5. Sezon 9. ve 10. Bölüm Ne Zaman Gelecek?

Rick and Morty'nin 5. sezonunun 9. ve 10. bölümü 5 Eylül 2021 Pazar günü Adult Swim tarafından yayımlanacak. Final bölümünün yayımlanmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ise dijital yayın platformu Netflix'e gelecek. Diziyi eğer Netflix üzerinden bekliyorsanız bu birkaç günün sonunda 5. sezonun tamamını izleyebilirsiniz.