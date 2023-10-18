Rick and Morty'nin Seslendirme Sanatçısı Değişti: Kimse Fark Etmedi!

Yetişkin animasyon dizisi Rick and Morty, 7.sezonu ile seyricilerle yeniden buluştu. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından eleştiriler art arda geldi. Herkes dizinin yeni sezonunu tartışırken bir noktayı atladı.

Rick and Morty'nin yeni sezonunda seslendirme sanatçısı değişti. Geçtiğimiz aylarda bunun olacağını öğrenmiştik ancak yeni sezonun ilk bölümündeki ses sanatçıları o kadar başarılıydı ki kimse karakterlerin sesinin değiştiğini fark etmedi.

Eskisiyle Neredeyse Aynı!

Rick and Morty'nin 7.sezonu çıkmadan önce dizinin iki ana karakteri Rick ve Morty'yi seslendiren Justin Roiland ile ilgili haberler ortaya çıkmıştı. Roiland, eski kız arkadaşına yönelik aile içi şiddet suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Görevden alınan Roiland'ın yerine hangi seslendirme sanatçısının geleceği merak ediliyordu. Yeni sezonun çıkmasının hemen ardından yeni seslendirme sanatçılarını öğrenmiş olduk. Bazı seyircilerin bundan haberi olsa bile yeni seslendirme o kadar iyiydi ki kimisi sesin değiştiğini fark etmedi bile.

Yeni sezonda artık Rick Sanchez’i Ian Cardoni, Morty Smith'i ise Harry Belden seslendiriyor. Ian Cardoni, Karayip Korsanları'ndan tanıyor olabilirsiniz. Harry Belden ise daha önce Christmas Again filmindeki Will rolü ile karşımıza çıkmıştı.

Dizinin yeni sezonun ilk bölümünü inceleyen eleştirmenler, ikilinin seslendirmesini gayet başarılı buldu. Elbette ses değişikliğini fark etmeyenler gibi hemen fark edenler de oldu. Kimisi bu değişiklikten hoşnut olmasa da yorumlar genel anlamda olumluydu.

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