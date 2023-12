Rihanna Türkiye'ye Geliyor: Tarih Ortaya Çıktı!

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Rihanna Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, İstanbul'da hayranları ile buluşacak. Özel organizasyonun hangi tarihte düzenleneceği dahil bazı detaylar belli oldu.

Rihanna Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Takvim'deki habere göre geçtiğimiz günlerde Rihanna'nın menajeri Mani Nordine, özel davetli olarak İstanbul'a gelmişti. Lüks rostanda arkadaşları ile yemek yedikten sonra kaldığı otele geçen Nordine, gazetecilerin sorularını cevaplamamıştı fakat menajerin Türkiye'ye neden geldiği belli oldu.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rihanna'nın şubat ayında İstanbul'da düzenlenecek özel organizasyonda yer alacağı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, yaklaşık olarak 10 yıl önce Beşiktaş'ın stadında konser vermişti. Konser, yoğun ilgi ile karşı karşıya kalmıştı.

Mani Nordine isimli ünlü menajerin Bir süre İstanbul'da kalacağı ve yoğun şekilde görüşmeler yapacağı öne sürüldü. 35 yaşındaki Rihanna'nın şarkıları arasında Love Looks Like Us, Private Loving, Diamonds, Born Again, Where Have You Been dahil olmak üzere çok sayıda şarkı yer alıyor.

