Türkiye'nin En Zengin 10 Ailesi Belli Oldu! (2023)

Ekonomist'in paylaştığı verilere göre 2023 yılı içerisinde Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri belli oldu.

İşlerini yurt dışına kadar büyütebilen aileler, en zengin ailelerin olduğu listede ilk 10 sırada kendine yer buldu.

Listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi yine Koç Ailesi ve şirketleri Koç Holding yer alırken, servetlerinin 6 milyar doların üstünde olduğu düşünülüyor.

Listenin ikinci sırasında Şevket Sabancı ve ailesinin Esas Holding şirketi yer alıyor ve onları Erol Sabancı ve ailesinin Sabancı Holding şirketi takip ediyor.

Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023 Yılındaki En Zengin Kişi ve Aileler