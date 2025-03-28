Bu Yüzük Telefonu ve Bilgisayarı Uzaktan Kontrol Ediyor (Video)

Bilgisayar, akıllı telefon ve tableti uzaktan kontrol etmenizi sağlayan akıllı yüzük geliştirildi. Ring Mouse olarak isimlendirilen akıllı yüzük sıra dışı özelliğinin yanı sıra kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Ring Mouse Özellikleri

Kickstarter'da yaklaşık 18 bin dolar bağış toplayan Ring Mouse, bluetooth bağlantısı aracılığıyla bilgisayar, akıllı telefon ve tableti uzaktan kontrol edebiliyor. Bunun için akıllı yüzüğün üzerindeki küçük butonlara dokunmak ve dokunmatik yüzey üzerinde kaydırma yapmak yeterli oluyor.

Mutfakta yemek yaparken TikTok, YouTube veya Instagram'daki videolar arasında gezinebilir, videoları beğenebilir, durdurup tekrar oynatabilir ve dahasını yapabilirsiniz. Yüzük IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor. Böylece ellerinizi yıkarken yüzüğü çıkarmak zorunda kalmayacaksınız.

Elbette tek kullanım alanı bu değil. Sunum yaparken slaytlar arasında gezinebilir, PDF sayfalarını yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, film veya diziyi oynatıp duraklatabilir, bilgisayardaki herhangi bir dosyayı açabilirsiniz. Daha yapılabilecek birçok işlem mevcut.

Akıllı yüzük tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yalnızca 5 dakikalık şarj ile bir saatlik kullanım sunması büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede yüzüğün şarjının dolması için uzun süre beklemenize gerek kalmıyor.

Ring Mouse Fiyatı

Ring Mouse isimli akıllı yüzük için 109 dolar fiyat belirlendi ancak şu anda Kickstarter'da yüzde 46 indirim ile 59 dolara satılıyor. Mayıs ayında seri üretimin, haziran ayında ise sevkiyata başlanması bekleniyor.