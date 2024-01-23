Riot Games Gelecek Planlarını Açıkladı: Riot Forge Kapatılıyor!

Riot Games, şirketin "hissedarları yatıştırmak için" değil "bir gereklilik" olduğunu söylediği bir hamleyle yaklaşık 530 kişiyi, yani küresel iş gücünün %11'ini işten çıkardığını açıkladı.

Riot Games CEO'su A. Dylan Jadeja, çalışanlara gönderdiği ve kamuoyuyla paylaştığı bir mektupta, işten çıkarmaların 2019'dan bu yana şirketi "sadece birkaç yıl içinde" şirket büyüklüğünün iki katına çıkarmasıyla "hızlı bir şekilde" büyümesi nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Riot Games'in Aldığı Yeni Kararlar

500+ kişi (şirketin %11'i) işten çıkarıldı

Riot Forge kapatılıyor. Mevcut duyurulanlar hariç yeni oyun gelmeyecek.

Yıllar sonra Riot Games sitesinde herhangi bir iş ilanı yer almıyor.

Legends of Runeterra'ya ayrılan bütçe her geçen gün azalacak.

Jadeja, önümüzdeki saatlerde başlayacak ve yerel yasalara bağlı olarak önümüzdeki haftalarda sonuçlanacak olan işten çıkarma planının detaylarını da açıkladı.

Riot işten çıkarılan herkese en az altı aylık maaş, nakit ikramiye ve bir dizi ek fayda ve destek sunuyor. Ayrıca şirket, ekip üyeleri durumu değerlendirirken herkesten önümüzdeki hafta toplantılarını iptal etmelerini ve mümkünse evden çalışmalarını istiyor.

Riot Forge'un kapatılmasının yanı sıra Riot'un portföyünün geri kalanına gelince, şirket League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift'in "her zamankinden daha iddialı" olacağını ve bu oyunların ekiplerine öncelik verileceğini söylüyor.

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