League of Legends'a Dereceli ARAM Gelecek mi? Riot Games'ten Açıklama Geldi!

League of Legends'ın merakla beklenen yeni sezonu geldi çattı ve oyuncular, 14. sezonun iyi olup olmadığını tartışırken Riot Games geliştiricileri oyuncuların sorularını yanıtlamak için Reddit gibi çevrimiçi forumları kullanıyor.

Bugün ise bu sorulardan birinde yıllardır merakla beklenen Dereceli ARAM olasılığı ile ilgili özellikle ilginç bir yanıt ortaya çıktı.

League of Legends topluluğunun Riot'a soracak çok sayıda sorusu var. Popüler oyunun sık sık güncellendiği düşünüldüğünde, LoL oyuncularının geliştiriciyi sorgularken geleceğe dair sorular sorması oldukça normal.

Bu tür sorular şampiyon dengeleme ile ilgili olabileceği gibi, oyun modları gibi tamamen yeni özelliklerle de ilgili olabiliyor. Reddit'teki en son soru cevapta da yıllardır olduğu gibi bir oyuncu Dereceli ARAM'a dair bir soru yöneltti.

Riot Games, Dereceli ARAM Testleri Gerçekleştirdiklerini Açıkladı

Geliştirici Riot Cadmus, "Dereceli ARAM, ARAM'ın temeline aykırıdır. Oyuncular rekabetçi bir deneyim üzerinde stres yaşamamak için ARAM oynadıklarını belirtiyorlar." dedi. Cadmus, Dereceli bir modun ve Riot'un buna yönelik desteğinin "modun algısını" "doğası gereği daha rekabetçi" bir hâle getireceğini ve ekibin bundan kaçınmak istediğini söylüyor.

Asıl şaşırtıcı kısım ise yanıtın devamında geliyor. Geliştirici, Riot ekibinin Dereceli ARAM formatını "test ettiğini" ve yaptıkları ankette yalnızca olumsuz geri dönüşler olduğunu belirtiyor.

İddiaya göre oyuncuların geri dönüşleri büyük ölçüde olumsuz olduğundan, bu durum Riot ekibini "kalıcı bir Dereceli ARAM deneyimi yaratmaktan" uzak durmaya sevk etmiş.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.