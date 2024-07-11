MultiVersus İbret Oldu: Riot Games Geliştirdiği Dövüş Oyununu İptal Etti!

League of Legends ve Valorant gibi yapımlarla yakından tanıdığımız Riot Games, hayranları fazlasıyla üzecek bir karara imza attı. Stüdyo, Player First Games ve Warner Bros ortaklığında piyasaya sürülen MultiVersus'u göz önüne alarak bir süredir geliştirdiği dövüş oyununu iptal etti.

Riot Games, Super Smash Bros. Serisinden İlham Alan Oyununu İptal Etti

MultiVersus, 2022 yılında oyunseverlere sunuldu. Oyunda, Batman'den Superman'e, Bugs Bunny'den LeBron James'e kadar çeşitli karakterlerle eğlenceli bir dövüş deneyimi sunulması hedeflenmişti. Ancak yapım, Super Smash Bros. konseptiyle ilk etapta dikkatleri üzerine çekse de günümüzde ticari bir başarısızlık olarak kabul ediliyor.

Riot Games, MultiVersus'un başarısız olmasının ardından uzun süredir 70-80 kişilik bir ekiple geliştirdiği dövüş oyununu iptal etme kararı aldı. 2001'de çıkan Super Smash Bros. Melee'den ilham alınarak tasarlanan Pool Party kod adlı bu crossover dövüş oyununu maalesef hiçbir zaman göremeyeceğiz.

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