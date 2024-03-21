Riot Games'in Geliştirdiği MMO Oyununda Yeni Gelişme: Oyun Hangi Aşamada?

League of Legends hayranlarının üzüleceği bir gelişme yaşandı. Riot Games'e ait MOBA'nın MMO spin off-u uzun bir süredir geliştirme aşamasındaydı ancak alınan yeni bir kararla oyunun yapımına sıfırdan tekrar başlanacak.

Riot Games'in kurucu ortaklarından olan Marc Merrill, X hesabından paylaştığı tweet ile oyun hakkındaki gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. Paylaşılan tweette MMO'yu geliştirmek için şu ana kadar kat edilen yolu sıfırlamaya ve çalışmalara en baştan başlayacaklarını belirtti.

Yeni MMO Ne Zaman Gelecek?

Bir süredir oyunla ilgili herhangi bir haber gelmemesi hayranların süreç hakkında meraklanmaya başlamasına sebep oldu. Marc Merrill de konuyla ilgili açıklama yapmaya hayranların haber beklediğini bildiğini ve oyun üzerinde hala çalıştıklarını söyleyerek başladı.

After a lot of reflection and discussion, we've decided to reset the direction of the project some time ago. This decision wasn't easy, but it was necessary. The initial vision just wasn’t different enough from what you can play today.



We don’t believe you all want an MMO that… — Tryndamere (@MarcMerrill) March 20, 2024

Ancak verilen bir kararla projeyi sıfırlamaya ve çalışmalara en baştan başlamaya yönelik bir hamle yapıldı. Bunun nedeni ise Riot Games'in hayranlarına beklentilerin daha üzerinde benzersiz bir deneyim sunmak istemesi.

Marc Merrill paylaştığı tweette şunları söyledi:

“Daha önce Runeterra boyasıyla oynadığınız bir MMO'yu hepinizin istediğine inanmıyoruz; Runeterra'nın potansiyelinin hakkını tam anlamıyla vermek ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların inanılmaz derecede yüksek beklentilerini karşılamak için, türün gerçekten önemli bir evrimi gibi hissettiren bir şey yapmamız gerekiyor," dedi Merrill. "Bu çok büyük bir zorluk, ancak son derece tutkulu MMO oyuncularından ve oyun geliştirme emektarlarından oluşan ekibimizin bunu takip etmek için inanılmaz derecede motive olduğu bir görev."

Oyunun geliştirilme sürecine sıfırdan başlanmasıyla birlikte çalışan kadroda da bir değişiklik yaşandı. Oyunun yapımına yeniden başlanması ile çıkış tarihinin uzayacağı aşikar.