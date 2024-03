Riot Games'in Geliştirdiği MMO Oyununda Yeni Gelişme: Oyun Hangi Aşamada?

League of Legends hayranlarının üzüleceği bir gelişme yaşandı. Riot Games'e ait MOBA'nın MMO spin off-u uzun bir süredir geliştirme aşamasındaydı ancak alınan yeni bir kararla oyunun yapımına sıfırdan tekrar başlanacak.

Riot Games'in kurucu ortaklarından olan Marc Merrill, X hesabından paylaştığı tweet ile oyun hakkındaki gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. Paylaşılan tweette MMO'yu geliştirmek için şu ana kadar kat edilen yolu sıfırlamaya ve çalışmalara en baştan başlayacaklarını belirtti.

Bir süredir oyunla ilgili herhangi bir haber gelmemesi hayranların süreç hakkında meraklanmaya başlamasına sebep oldu. Marc Merrill de konuyla ilgili açıklama yapmaya hayranların haber beklediğini bildiğini ve oyun üzerinde hala çalıştıklarını söyleyerek başladı.

After a lot of reflection and discussion, we've decided to reset the direction of the project some time ago. This decision wasn't easy, but it was necessary. The initial vision just wasn’t different enough from what you can play today.



We don’t believe you all want an MMO that…