Riot Games Valorant'ın Yeni Haritasının Görüntüsünü Paylaştı

League of Legends gibi dünya genelinde oynanan popüler video oyunları ile ismini tüm dünyaya duyurmayı başaran Riot Games, first person shooter türündeki ilk video oyununa gelecek yeni haritanın görüntüsünü paylaştı. Riot Games Valorant'ın yeni haritasının ilk görüntülerini oyunculara sunmak için Twitter hesabını kullandı. Peki, Valorant'ın yeni haritası nasıl görünüyor? İşte yeni harita ile ilgili tüm detaylar!

Oyuncularla ilk olarak 2 Haziran 2020'de buluşturulan Valorant, piyasaya sürüldüğünden bu zamana kadar çeşitli karakter ve harita güncellemeleri aldı. First person shooter türündeki video oyununu hız kesmeden geliştirmeye devam eden Riot Games Valorant'ın yeni haritasından göz kamaştırıcı bir video yayımladı. Oyunun çıkışından bu yana sık sık güncelleme alan oyunun yeni haritası çoğu oyuncunun hoşuna gitti.

Valorant'ın resmi Twitter hesabında paylaştığı harita ön izleme videosunda da görülebileceği üzere oyunculara sunulması planlanan harita, video oyununun sevenlerine yeni ve büyük bir savaş alanı sunuyor. Oyunculara büyük konteynerlerin olduğu bir alan sunan harita, Icebox olarak isimlendiriliyor. Harita, isminden de tahmin edilebileceği gibi buzullarda geçiyor ve oyuncuların beşe beş olacak bir şekilde büyük bir rekabete girmesine olanak sunuyor.

Icebox haritasının videosuna bakıldığında oyunculara sunulan büyük alanın yanı sıra Split'te gördüğümüz halatların da olacağı görülüyor. Bu, haritanın daha rekabet dolu olmasına yol açacak ve oyuncuların hiç beklemedikleri zamanlarda şaşkınlık içerisinde kalmasına sebebiyet verecektir.

Oyunseverler tarafından merak içerisinde beklenen Icebox isimli oyun haritası, oyuncularla 13 Ekim'de gelecek güncelleme ile beraber buluşacak. Riot Games tarafından bu haftanın başında yapılan açıklamalara göre eşleştirme sistemindeki eşitsizliğin de üzerinde duruldu. Oyuna gelecek olan güncelleme ile birlikte oyuncuların uzunca bir zamandan beri şikayet ettiği eşleştirmelerdeki adaletsizlik de büyük oranda giderilecektir.

Riot Games Valorant haritası ile birçok oyuncunun beğenisini kazandı ancak haritanın hoşuna gitmediğini söyleyen oyuncular da oldu. Peki, yeni harita hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Icebox haritası ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Take on the tundra when Icebox drops with Act III. pic.twitter.com/Mu7OzbLHXF