Riot Games Müjdeyi Verdi: Valorant'ın PlayStation'a Geleceği Tarih Belli Oldu

Çok değil sadece dört yıl önce hayatımıza gren Valorant, kuşkusuz şimdiden oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri. Yine de Riot Games başardıklarıyla yetinmiyor ve daha fazlası için oyunu gelişmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen şirket, Summer Game Fest 2024'te müjdeyi verdi. Valorant, çok yakında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için geliyor. İşte ayrıntılar...

Valorant, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'e Geliyor

Riot Games, Summer Game Fest 2024'te Valorant'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarına çıkış yapacağını duyurdu. Buna göre oyun, 14 Haziran'da PlayStation 5'te sınırlı bir süre için beta olarak çıkış yapacak. Elbette ki bu deneme PlayStation cephesi ile sınırlı kalmayacak.

Oyun, bir süre sonra da Xbox Series X|S için de yayınlanacak. Bildiğiniz üzere Valorant, uğruna e-spor turnuvaları düzenlenen oldukça rekabetçi ve kontrolleri zor bir oyun. Bu nedenle konsoldaki mekaniklerin test edilmesi oldukça önemli. Yine de bu beta sürecinin PS5 satışlarına olumlu yansıyacağı ortada.

Ne yazık ki çarpraz platform desteği rekabeti negatif etkileyeceğinden PC oyuncularına açık olması beklenmiyor. Ancak PlayStation ve Xbox oyuncularının birbirine karşı mücadele edebileceğine kesin gözüyle bakılıyor.