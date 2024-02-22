Riot Games'in Yeni Dövüş Oyunu '2XKO' Yeni Fragmanıyla Duyuruldu!

Riot Games'in uzunca süredir üzerinde çalıştığı dövüş oyunu Project L'nin nihai adı, oyuna dair yayınlanan yeni bir fragmanla birlikte açıklandı.

2024 yılı Tekken 8 sayesinde dövüş oyunları için heyecan verici bir yıl olduğunu çoktan kanıtladı ancak ufukta başka bir büyük rakip daha var, o da Riot Games'in League of Legends evreninde geçen yeni dövüş oyunu.

2019'da ilk duyurulduğundan beri projenin adı Project L olarak biliniyordu ancak bu test adı nihayet kaldırıldı ve oyunun nihai adı 2XKO olarak açıklandı.

2XKO Yeni Fragmanı

Yeni fragman bir süredir oyunda yer alacağını bildiğimiz şampiyonlara yer veriyor ve oyunun yeni ismini açıklaması dışında fragmanda kayda değer yeni pek bir şey yok. Ayrıca bu fragmanın oyunun çıkış tarihini de açıklayacağı söylentileri ne yazık ki sonuçsuz kaldı çünkü Riot Games şu aşamada herhangi bir çıkış tarihi vermeyi tercih etmedi gibi görünüyor.

İlk olarak 2019'da duyurulan oyun hakkında Riot Games üstü kapalı olarak gelişmeleri aktarırken, bu zamana kadar oyunun çıkış dönemiyle ilgili olarak hep uzak tarihleri işaret ediyordu. Project L'nin adının nihayet doğrulanmasıyla birlikte, oyun geliştirilme sürecinin sonuna yaklaşıyor gibi görünüyor ve hepimizin düşündüğünden daha erken piyasaya sürülebilir.

Peki sizin Riot Games'in yeni oyunu 2XKO'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.