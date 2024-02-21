Hi-Fi Rush Sonunda PlayStation 5'e Geliyor: Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Aylar süren sızıntılar, söylentiler ve iddiaların ardından Hi-Fi Rush'ın PS5 çıkış tarihi, Bethesda tarafından yayınlanan liste dışı bir fragman sayesinde nihayet ortaya çıktı.

Xbox'ın dört özel oyunu diğer platformlara getireceğini duyurmasının Nintendo'nun Partner Direct Showcase'inin ertelenmesine neden olmasının ardından, etkinlikte Hi-Fi Rush'ın diğer konsollara gelecek ilk oyun olacağının duyurusunu göreceğimizi düşünmüştük ama pek de beklendiği gibi olmadı.

Partner Showcase sırasında ortaya çıkan iki Xbox oyununun Grounded ve Pentiment olması, Hi-Fi Rush için neler planlandığı konusunda da merak uyandırdı. Çok geçmeden bu konu da liste dışı bir fragman sayesinde açıklığa kavuştu.

Hi-Fi Rush, 18 Mart'ta PS5'e Geliyor

ResetEra kullanıcısı Mattmo831 tarafından tespit edildiği üzere Bethesda yanlışlıkla Hi-Fi Rush'ın 18 Mart'ta PS5'e geleceğini duyuran liste dışı bir video paylaştı. Garip bir şekilde oyun yakın zamanda Nintendo Switch'e gelecek gibi görünmüyor çünkü duyuru özellikle PS5'e geleceğine atıfta bulunuyor.

Fragman ne yazık ki oyunun fiziksel bir sürümünden de bahsetmiyor ve bunun yerine başka bir Digital Deluxe sürümüne işaret ediyor. Görünüşe göre Xbox'tan diğer konsollara gelecek oyunların fiziksel sürümleri gelmeyecek ve yalnızca dijitale özel olacaklar.

Şimdilik bu fragmanın ne zaman yayınlanacağı ve oyunun PlayStation Store'da ne zaman ön siparişe açılacağı ile ilgili detaylar ne yazık ki bilinmiyor.

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