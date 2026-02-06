Rizespor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Rizespor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, futbol tutkunlarının merakla beklediği Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Bu rehberde Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maça dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Rizespor - Galatasaray Maçı Nereden İzlenir?

Rizespor - Galatasaray maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS üzeirnden canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi Ozan Ergün olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Bersan Duran, ikinci yardımcı hakem görevini ise Suat Güz üstlenecek.

Futbol maçında dördüncü hakemliği Direnç Tonusluoğlu yapacak. Rizespor - Galatasaray maçını ücretsiz izlemek için kulanabileceğiniz yasal bir yöntem yok. Bu nedenle maçı izlemek isteyenlerin beIN ve TOD TV gibi platformlardan birinden paket almak zorunda olacak. Peki Rizespor - Galatasaray'ın puan durumları nasıl?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray , 49 puan ile ilk sırada, Rizespor ise 20 puan ile 12. sırada yer alıyor. Galatasaray, 20 maçın 15 tanesini kazandı, 4 tanesinde ise berabere kaldı. Rizespor ise 20 maçın 4 tanesini kazandı, 8 tanesinde ise berabere kaldı.

Rizespor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Rizespor - Galatasaray maçı nereden canlı izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. Futbol maçında en ucuz bilet fiyatı 910 TL olarak belirlendi. En pahalı bilet fiyatı ise 6.000 TL şeklinde. İşte Rizespor - Galatasaray maçı bilet fiyatları:

VIP: 6.000 TL

6.000 TL MARATON: 1.000 TL

1.000 TL KAPALI: 900 TL

900 TL KALE ARKASI: 700 TL

700 TL MİSAFİR: 910 TL

Rizespor - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Rizespor - Galatasaray maçının ilk 11'leri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçtan bir saat öncesine kadar iki takımın da ilk 11 kadrosunun açıklanması beklenmiyor. İşte merakla beklenen Rizespor - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

D. Sanchez

R. Sallai

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

L. Torreira

M. Lemina

G. Sara

Yunus Akgün

V. Osimhen

N. Lang

Rizespor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Erdem Canpolat

Samet Akaydin

A. Mocsi

C. Hojer

Taha Şahin

I. Olawoyin

Taylan Antalyalı

Q. Laçi

V. Mihaila

A. Sowe

A. Zeqiri

