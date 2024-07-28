Robert Downey Jr. Marvel Evrenine Geri Dönüyor: Ancak Iron Man Olarak Değil!

Marvel'ın eskisi gibi olmadığı yönündeki eleştirilerin arttığı son yıllarda, hayranları sevinçten çılgına çevirecek bir gelişme yaşandı. Dün gece saatlerinde gerçekleşen Comic-Con fuarındaki Marvel panelinde Doomsday ve Secret Wars adında yeni Avengers filmleri duyuruldu.

Yeni Avengers filmlerinin tanıtılmasının yanı sıra, sunumdaki belki de en önemli olay Marvel'ın ikonik isimlerinden Robert Downey Jr.'ın geri dönüşü oldu. En son 2019'daki Avengers: Endgame filminde görünen usta oyuncu, maalesef beklendiği gibi Iron Man karakteriyle Marvel evrenine dönmeyecek.

Robert Downey Jr. Marvel Evrenine Doctor Doom Karakteriyle Geri Dönüyor

Marvel'ın Doomsday ve Secret Wars isimli yaklaşan Avengers filmlerinin yönetmen koltuğunda, Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014), Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016), Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018) ve Avengers: Endgame (2019) yapımlarından yakından tanıdığımız Russo kardeşler oturacak.

Robert Downey Jr. Marvel evrenine Doctor Doom olarak geri dönüyor.



Yeni Avengers filmleri Doomsday ve Secret Wars olacak.

Russo kardeşler tekrar yönetmen koltuğunda.

pic.twitter.com/oaMpEMV6an — Geeklik ve Ötesine (@GeeklikOtesine) July 28, 2024

Comic-Con'un Marvel oturumundaki tek sürpriz bu değildi. Panelin sonlarına doğru, uzun süredir Marvel evrenine geri döneceği konuşulan Robert Downey Jr., Doctor Doom kostümüyle sahneye çıkarak iddiaları resmen doğruladı. Tabii, bu anlarda sahnede büyük bir alkış tufanı koptuğunu belirtelim.

Şu an için yeni filmlerle ilgili kapsamlı detaylar paylaşılmadı. Ancak, adından da anlaşılacağı üzere Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom karakteriyle Mayıs 2026'da vizyona girecek Doomsday filminde izleyicilerin karşısına çıkacağını söyleyelim. Öte yandan, tam bir yıl sonra Mayıs 2027'de çıkacak Secret Wars'da görünüp görünmeyeceği ise şimdilik belli değil.

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