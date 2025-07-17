Türkiye'de yaklaşık bir yıldır engelli olan Roblox, sonunda açılıyor. Bir süredir şirketin California'daki genel merkezinde bulunan ve ülkemizde Roblox'un yeniden açılması için görümelerde bulunan Mustafa Sarıgül sonunda müjdeyi verdi. Peki Roblox ne zaman açılacak?

Roblox, Türkiye'deki Erişim Engelini Kaldıracak Güncellemeyi Yayınladı

Roblox, çok yakında geri geliyor. CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre şirket, Türkiye'de de açılmasına neden olacak güvenlik önlemlerini Roblox'a getirdi.

Buna göre Roblox, çocuk yaştaki kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla üç temel güvenlik önlemi devreye alıyor. Bunların başında yaş doğrulama sistemi geliyor. Platform artık kullanıcıların yaşlarını kimlik doğrulama ve yüz taraması teknolojisiyle belirleyecek.

13 yaş altındaki kullanıcılar için ise ciddi sınırlamalar getiriliyor. Bu yaş grubundaki çocukların platformdaki erişim hakları önemli ölçüde daraltılacak ve daha güvenli bir ortam sağlanacak. En dikkat çekici değişiklik ise 13-17 yaş arasındaki gençlerle ilgili.

Bu yaş grubundaki kullanıcılar, 18 yaş üstü kişilerle iletişim kurmak istediğinde o kişiyi gerçek hayatta tanıdığını kanıtlamak zorunda kalacak. Bu önlemler çocukların yabancılarla tehlikeli iletişimlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Tüm bunlar Roblox'un açılmasının önündeki engelleri kaldırıyor.

Roblox'un açılacak olması her ne kadar güzel haber olsa da tam tarih henüz belli değil. Roblox'un aynı zamanda ülkemizde ofis açacağı da biliniyor. Mustafa Sarıgül'ün önceki açıklamaları ise Ağustos ayını işaret ediyor. Görünüşe göre Roblox engeli birkaç hafta içerisinde tamamen kalkmış olacak.