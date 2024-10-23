Roblox'tan Erişim Engelini Kaldırtacak Türkiye Kararı!

Çevrim içi oyun platformu Roblox'a geçtiğimiz aylarda Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Bu kararın ardından oyunun geliştiricisi ve yayıncısı Roblox Corporation'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, Türkiye'de Roblox yasağı kalkacak mı?

Roblox, Türkiye'de Ofis Açmayı Planlıyor

Roblox Corporation, erişimin yeniden açılması hâlinde Türkiye'de ofis açacaklarını söyledi. Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duyduklarını belirten şirket, yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada "Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır" sözlerine yer verildi ve şu şekilde devam edildi:

"Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak iş birliği içindeyiz."

Roblox Neden Yasaklandı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildiğini belirtmişti.

Roblox'a uygulanan erişim yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Roblox yeniden erişime açılmalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.