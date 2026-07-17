Roblox'ta Kodlamasız Oyun Yapılabilecek! Tek Komut Yetecek

Roblox, oyuncular ile geliştiricileri buluşturan büyük bir oyun platformu. Kitlesine daha iyi oyunlar sunulabilmesi için uzun süreden beri geliştiricilerin oyun geliştirme sürecini oldukça kolaylaştıracak araçlar üzerinde çalışıyordu. Şirket, şimdi de Roblox Build adı verilen yeni bir yapay zeka destekli aracını duyurdu.

Roblox Build Ne İşe Yarıyor?

Roblox Build, herhangi bir teknik bilgi sahibi olunmasa da sadece yazarak oyun geliştirmeye imkân tanıyan yeni yapay zeka destekli bir araç. Mobil kullanıcılar için geliştirilen hizmet, karmaşık kodlama ve modelleme sürecini tamamen ortadan kaldırıyor ve bilgi birikimine sahip olmadan oyun geliştirmeyi mümkün hâle getiriyor.

Aklınıza gelebilecek her türlü fikri yazarak çalışan bir oyun yapabiliyorsunuz. Hem açık kaynaklı hem Roblox'un kendi özel yapay zeka modelleriyle birlikte çalışıyor. Uygulamada Build sekmesine gidip isteminizi yazmanız yeterli oluyor. Örneğin "Kara bulutlarla dolu bir orman kenarında, içinde aşılması son derece zor engeller olan sonsuz koşu oyunu yap" gibi tamamen doğal dille bir komut verdiğinizde yapay zeka bu tanımlamaları algılıyor ve kısa süre içinde oynanabilen oyunun temellerini atıyor.

Bu araç sadece sabit ya da boş bir arazi oluşturmakla sınırlı kalmıyor. Tüm temel unsurları sizin için oyuna ekliyor. Oyun mekanikleri, karakter tasarımları, çevre tasarımı, görsel stil, ses efektleri ve dahası doğrudan oyunun parçası olarak geliyor. Böylece ağaçların yaprağından karakterin karşısına çıkan engellere kadar her türlü detay, siz hiç dokunmadan oyuna yerleştirilmiş oluyor.

Roblox Build'in en büyük artısı, teknik bilgi sahibi olmayan oyuncuları bile oyun geliştiricisi yapabilmesi. Geliştirilen oyunları hemen test edebiliyor ve düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Bazı yerlerde eksikler olduğunu görebilirsiniz, bu durumda da özelleştirme yoluna başvurmanızı mümkün kılıyor. Ortaya çıkan sonuçtan eğer memnun kalırsanız tek bir dokunuşla oyunu yayınlayabiliyorsunuz.

Roblox Build Ne Zaman Sunulacak?

Roblox Build, ilk olarak 28 Temmuz 2026 tarihinde Yeni Zelanda'da herkese açık olarak test edilmeye başlanacak. Bu ilk test sürecinde yaş doğrulaması yapılmış 9 yaş ve üstü kullanıcılar, Build'i istediğig ibi kullanabilecek. Fakat içerik denetimini ve genel güvenliği sağlamak adına Build ile oluşturuşmuş oyunlar sadece 16 yaş ve üstü doğrulanmış hesaplarda yayınlanabilecek.

Şirketin geliştirdiği bu yeni yapay zeka destekli oyun geliştirme aracının ne zaman diğer ülkelerdeki kullanıcılarla buluşacağı ise şimdilik merak konusu. Roblox'tan bununla ilgili herhangi bir tarih verilmedi. Fakat Build'in önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkede erişime açılması bekleniyor.

Roblox Build Ücretsiz mi Olacak?

Roblox Build, kısmen ücretsiz bir araç olacak. Temel sürümün getirdiği standart özelliklere tüm kullanıcılar tarafından bedava erişilebilecek. Şirket, büyük olasılıkla geliştiricilerin daha iyi oyunlar ortaya koymasını sağlamak için en azından temel özellikleri ücretsiz tutacak. Oyunu daha zengin hâle getirecek unsurlara erişmek ise muhtemelen harcama yapmayı gerektirecek.

Editörün Yorumu

Roblox'un bir süredir Türkiye'de yeniden erişime açılacağı konuşuluyor. Beklentim, bu yıl sona ermeden önce popüler oyun platformunun yeniden Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması yönünde. O zamana kadar bu araç dünya genelinde erişime açılırsa kendini geliştirmeye çalışan Türk oyun geliştiricilerinin de bu yeni Roblox Build ile oyunculara çok daha etkileyici yapımlar sunacağını düşünüyorum.