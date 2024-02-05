Roblox'a Gerçek Zamanlı Sohbet Çevirisi Geldi: Nasıl Çalışıyor?

Roblox, metin sohbetlerini oldukça hızlı bir şekilde çevirebildiği bir yapay zekâ modeli geliştirdiğini duyurdu. Yeni yapay zekâ destekli gerçek zamanlı çeviri hizmeti İngilizce, Fransızca, Japonca, Tayca, Lehçe ve Vietnamca dâhil olmak üzere 16 dilde çalışıyor.

Roblox CTO'su Dan Sturman, The Verge ile yaptığı bir röportajda amacın Roblox kullanıcılarının ne söylediklerini anlamalarını sağlayarak birbirleriyle daha rahat etkileşim kurmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Yeni yapay zekâ aracı sohbetleri otomatik olarak çeviriyor ve kullanıcılar orijinal mesajı bir simgeye tıklayarak görüntüleyebiliyor.

Roblox Gerçek Zamanlı Sohbet Çevirisini Nasıl Sağlıyor?

Roblox, kamuya açık ve dâhili veriler üzerinde eğitilen dönüştürücü tabanlı bir büyük dil modeli (LLM) oluşturarak işe başladı. Ardından şirket LLM'yi, her biri bir dilde uzman olan birden fazla çeviri uygulamasını çalıştıran bir mimariye yerleştirdi. Bu sayede Roblox, her dil için ayrı bir LLM oluşturmaya gerek kalmadan kaynaklardan tasarruf edebildi.

Sturman, projelerinin ölçeği göz önüne alındığında ekibinin kendi modellerini oluşturmanın, kullanıma hazır bir LLM'yi değiştirmekten daha kolay olduğuna inandığını söyledi.

Sturman ayrıca Roblox'un sohbetlerini takip ettiklerini (bunu güven ve güvenlik nedenleriyle yaptıklarını) ve çeviriler tam olarak mükemmel değilse düzeltmelere gittiklerini söyledi. Şirket ayrıca önümüzdeki süreçte kullanıcılardan da geri bildirim bekliyor.

Son birkaç yıldır yaş kitlesini yükseltmeyı amaçlayan Roblox, kullanıcı deneyimini geliştirmek için üretken yapay zekâ modelleriyle çalışıyor. Geçen yıl geliştiriciler için bir yapay zekâ sohbet botu asistanı çıkaran Roblox, binalardaki kelimeler gibi görüntü varlıklarını otomatik olarak kullanıcının varsayılan diline çevirmeye başlamıştı.

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