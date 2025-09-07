Fortnite ve CS2'ye Şok: Roblox'un Aktif Oyuncu Sayısı Açıklandı!

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de erişime kapatılan, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformlarından biri olan Roblox, bugün hala ülkemizden kullanılamasa da dünya genelinde yüz milyonlarca oyuncuya ulaşmaya devam ediyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi gören platform, diğer oyuncuların hazırladığı binlerce farklı oyunu sunarak devasa bir topluluğu kendine çekiyor.

Bugün ise Roblox, günlük aktif kullanıcı sayısını resmi olarak paylaştı. Her gün on milyonlarca kişinin giriş yaptığı platformun açıkladığı rakam, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Roblox Günlük Aktif Kullanıcı Sayısını Açıkladı

Roblox, kısa süre önce gerçekleştirdiği Developers Conference etkinliğinde dikkat çekici veriler paylaştı. Şirketin açıklamasına göre platformda her gün ortalama 111,8 milyon oyuncu aktif olarak yer alıyor. Bugüne kadar oyunlara yapılan toplam ziyaret sayısı ise 390 milyarı aşmış durumda. Ayrıca Roblox, içerik üreten geliştiricilere şimdiye dek 1 milyar doların üzerinde ödeme yapıldığını da duyurdu.

Yaklaşık 20 yıldır oyuncular ile geliştiricileri aynı çatı altında buluşturan Roblox, son yıllarda elde ettiği başarılarla öne çıkıyor. Hatta platformda yer alan bazı yapımlar, Fortnite, Counter-Strike 2 ve PUBG gibi sektörün en popüler oyunlarıyla tek başına rekabet edebilecek güce ulaşmış durumda.

Bu büyümeyle birlikte özellikle küçük yaş gruplarının gözdesi olan Roblox’ta bazı tartışmalar da gündeme gelmeye başladı. Platformun çocuk kullanıcılar için yeterli güvenlik önlemleri almadığı iddiasıyla birçok dava açıldı. Ayrıca şirket CEO’su David Baszucki’nin ilerleyen dönemlerde Roblox’ta flört özellikleri ve yetişkinlere yönelik içeriklerin yer alabileceğini söylemesi de tepkileri artırdı. Tüm bu eleştirilere rağmen platform, yükselişini sürdürüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.