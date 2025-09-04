Roblox'tan Türkiye'deki Erişim Yasağını Kaldırabilecek Özellik!

Roblox'a geçen yılın ağustos ayında Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise platformdaki zararlı içeriklere işaret etmişti. Diğer ülkelerde de platformun küçük yaştakiler tarafından kullanıldığı göz önünde bulundurulmuş ve Roblox'un çocuklar için güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu yönünde eleştirilerde bulunulmuştu.

Geliştiricilerin kendi oyunlarını yayınlayabildiği büyük bir oyun platformu olan Roblox, şimdi de güvenlik endişelerini büyük ölçüde gideren bir özelliği tüm Roblox kullanıcıları için devreye alıyor. Ancak bu yeni özellik, herkes tarafından hoş karşılanmayabilir.

Roblox Yaş Tahmin Sistemini Herkese Sunuyor

Roblox, dünya genelinde devam eden çocuk güvenliğine yönelik eleştirilerin ardından küçük yaştaki kullanıcıların güvende kalmasını sağlamak adına birçok adım attı. Bunların en sonuncusu ise yaş tahmin sistemi geliştirmek oldu.

Şirket, bu yılın sonuna kadar yaş tahmin sisteminin tüm Roblox kullanıcıları için geçerli hâle geleceğini duyurdu. Sesli sohbet gibi araçlara erişen tüm oyuncular için geçerli olacak yeni yaş belirleme sistemi, selfie taramasını içeriyor.

Kullanıcılar önce bir selfie çekiyor. Daha sonra ise sistem yüz özelliklerini analiz ederek yaş tahmini yapıyor. Roblox'ta şu anda yaş belirlemek için hesap oluşturma aşamasında doğum yılını girmek gerekiyor ancak bu kolaylıkla atlanabiliyor. Bu yüzden platform, teknolojiden yararlanarak daha kesin sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

Şirketin planları arasında ayrıca yetişkinlerin küçük yaştakilerle iletişime geçmesini engelleyecek çeşitli sistemleri de hayata geçirmek var. Buna ek olarak, şirket, kendi yaş derecelendirmesinin yerine ülkelerdeki geçerli yaş derecelendirmelerini kullanacak. Bir diğer deyişle, her kullanıcı, kendi ülkesine uygun derecelendirmelerle karşılaşacak.

Roblox'un Türkiye'ye Dönmesi İçin Gerekli Adımlar Atılıyor

Roblox'un şu anda Türkiye'de erişime kapalı olmasının en önemli sebebi, güvenlik tedbirlerinin yeterli olmaması. Oyun platformu, bu yeni sistemleriyle birlikte gerek Türkiye'deki gerek diğer ülkelerdeki güvenlik endişelerini gidermeye çalışıyor.

Bu tedbirlerin yeterli olup olmadığı ilerleyen günlerde belli olacak fakat şu anda her Roblox kullanıcısı, Roblox Studio üzerinden kendi oyununu yapıp doğrudan yayınlayabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda platformun hâlâ alması gereken birkaç önlem daha olduğu söylenebilir.